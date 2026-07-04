Οι viral γιαγιάδες της Κρήτης ξαναχτυπούν: Ντάκος vs Sushi και υπεράσπιση του καφενείου (βίντεο)

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Τα βίντεο με τις viral Κρητικές γιαγιάδες έχουν γίνει πλέον θεσμός, αφού τόσο το υποκριτικό τους ταλέντο όσο φυσικά και τα σενάρια των ιστοριών

Φέτος οι Κρητικές γιαγιάδες καλούνται να υπερασπιστούν την παραδοσιακή κρητική διατροφή αλλά και το καφενείο του χωριού, αφού οι «εισβολείς» από το εξωτερικό αποτελούν απειλή.

Συγκεκριμένα, η Penelope, διάσημη ομογενής σεφ που ζει και εργάζεται στις ΗΠΑ, επιστρέφει στο χωριό μαζί με τον γιο της Tyler και αποφασίζουν να ανοίξουν ένα μαγαζί δίπλα στο καφενείο με την ονομασία «Village Sushi Spot».

Όπως κάθε καινούριο μαγαζί, προσελκύει τους θαμώνες και γίνεται σημείο αναφοράς για τους κατοίκους. Αυτό δεν αρέσει καθόλου στις γιαγιάδες που αναλαμβάνουν δράση και ξεκινούν τον δικό τους αγώνα υπεράσπισης του ντάκου και της κρητικής διατροφής, τραγουδώντας σε ρυθμό... «Freestyler».

Μετατρέπουν το καφενείο τους σε στρατηγείο και πλέον είναι έτοιμες να για τη… «μάχη».

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