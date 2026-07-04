Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο Γιώργος Καραμέρος: «Από την αρχή υποστήριξα τον Αλέξη Τσίπρα»

Η πρώτη παραίτηση εκλεγμένου βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ περίπου 40 μέρες μετά την δημιουργία της ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα είναι γεγονός. Ο Βουλευτής Ανατολικής Αττικής Γιώργος Καραμέρος ενημέρωσε τηλεφωνικά και γραπτώς το πρωί του Σαββάτου 4/7 τον προεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελλο για την παραίτησή του τόσο από το βουλευτικό αξίωμα όσο και από κάθε κομματική ιδιότητα.

Στην γραπτή ανακοίνωση που εξέδωσε ο δημοσιογράφος αναφέρει ως προς τους λόγους της παραίτησης του πως «συνεργάστηκα, εντάχθηκα και εκλέχθηκα νέος βουλευτής το 2023. Βρέθηκα απρόσμενα στην πρώτη γραμμή, σταθερός, παρά τα όσα έχουν συμβεί. Στην πρώτη γραμμή θα παραμείνω και στο εξής αλλά ως ενεργός πολίτης, απλός «στρατιώτης» στην αναγκαία νικηφόρα προοδευτική συμπαράταξη της σοσιαλδημοκρατίας, της αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας που με αφορά ως έκφραση και εκπροσώπηση.».

Αναφερόμενος δε στην επιλογή του να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα και όχι απλώς να ανεξαρτητοποιηθεί, ο ίδιος τονίζει: «Απαιτείται για την Ελληνική Δημοκρατία όχι μόνο πολιτική αλλαγή αλλά και αλλαγή της πολιτικής, και επιλέγω ως ελάχιστο υπόδειγμα την επιστροφή της έδρας στο κόμμα καθώς η όποια εξουσία, δεν είναι ιδιοκτησία αλλά παρακαταθήκη. Δεν εγκαταλείπω. Θα συνεχίσω να μάχομαι για αυτήν την παρακαταθήκη με σεβασμό προς όλους.»

Τέλος για την ΕΛ.Α.Σ και τον Αλέξη Τσίπρα σημειώνει ότι «Στον αξιακό κώδικά μου, ο λόγος δεν νοείται χωρίς το έργο που τον επιβεβαιώνει. Η συνέπεια, η αξιοπιστία και η αξιοπρέπεια είναι αδιαπραγμάτευτες αρχές. Από την αρχή υποστήριξα πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια η συγκρότηση της ΕΛ.Α.Σ δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα. Αυτή η στήριξη παραμένει και μάλιστα ενισχυμένη ως πολιτική εκτίμηση Ό,τι είπα λοιπόν, το κάνω. Σέβομαι το κοινοβούλιο και τη λειτουργία του. Είναι η καρδιά του δημοκρατικού μας πολιτεύματος.»

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