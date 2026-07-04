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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νεκρός οδηγός νταλίκας μετά από ανατροπή στην ΕΟ Κορίνθου–Πατρών

Νταλίκα
clock 07:52 | 04/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Νεκρός ανασύρθηκε ένας 52χρονος οδηγός φορτηγού, έπειτα από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 03/07 στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών, στο ύψος του Ζευγολατιού Κορινθίας, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Το δυστύχημα εκτυλίχθηκε στο 93ο χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου, στο ρεύμα προς Πάτρα, όταν η νταλίκα φέρεται να εξετράπη της πορείας της, να προσέκρουσε με σφοδρότητα στις προστατευτικές μπάρες προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και στη συνέχεια να βγήκε εκτός δρόμου, καταλήγοντας αναποδογυρισμένη σε παρακείμενο αγροτεμάχιο, όπως αναφέρει το τοπικό μέσο korinthostv.gr.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις από το Κιάτο, πληρώματα της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Κορινθίας, συνεργεία της Ολυμπίας Οδού και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να συνδράμουν στον απεγκλωβισμό και την παροχή πρώτων βοηθειών.

Κόρινθος
Κόρινθος

Με τη χρήση διασωστικών εργαλείων, οι πυροσβέστες ανέσυραν τον οδηγό χωρίς τις αισθήσεις του. Ακολούθησε η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Κόρινθος

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο άτυχος άνδρας ήταν κάτοικος Ξυλοκάστρου Κορινθίας.

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