Σοκ: Ο κόσμος των αγορών κυβερνάται πλέον από την AI

Είναι δύσκολο να θυμηθούμε μια εποχή κατά την οποία οι παγκόσμιες αγορές ήταν τόσο απορροφημένες από ένα και μόνο θέμα.

Η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) είναι πλέον τόσο ισχυρή και ευρέως διαδεδομένη, που επισκιάζει όλους τους άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τις αποδόσεις και διαμορφώνει μια νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων.

Η σχετική απόδοση των κύριων χρηματιστηριακών αγορών του κόσμου κατά το τελευταίο έτος μπορεί να εξηγηθεί από το βαθμό έκθεσής τους στην τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με τους Financial Times.







Οι χώρες που διαθέτουν ισχυρή θέση στον τομέα των βιομηχανιών που αναπτύσσουν υποδομές και υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης (AI) παρουσιάζουν εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις, ενώ εκείνες που δεν διαθέτουν τέτοια παρουσία υστερούν με ρεκόρ διαφοράς.

Η γεωπολιτική κούρσα της AI



Μεταξύ των νικητών συγκαταλέγονται οι ΗΠΑ και η Κίνα, χάρη κυρίως στα θεμελιώδη μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που διαθέτουν· η Ταϊβάν και η Νότια Κορέα, χάρη στη δύναμη των κατασκευαστών μικροτσίπ· καθώς και η Ιαπωνία και το Ισραήλ, χάρη στο ευρύ φάσμα δεξιοτήτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι μερικοί νικητές είναι οι δευτερεύοντες προμηθευτές. Σε αυτούς περιλαμβάνονται χώρες που εξάγουν κυκλώματα, διακομιστές και άλλο ηλεκτρονικό υλικό σχετικό με την τεχνητή νοημοσύνη — όπως το Μεξικό, η Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ — ή που διαδραματίζουν ρόλο στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης τόσο ως εξαγωγείς όσο και ως σημαντικές βάσεις για κέντρα δεδομένων, όπως η Μαλαισία και η Σιγκαπούρη.







Στους «ηττημένους», από την άλλη, περιλαμβάνεται μεγάλο μέρος της Ευρώπης, με μερικές εξαιρέσεις, όπως η Ολλανδία που είναι σημαντικός προμηθευτής προηγμένων μικροτσίπ από μία μεγάλη εταιρεία.

Οι μετοχές στης AI



Στην χειρότερη θέση βρίσκονται εκείνες οι χώρες που στερούνται «μετοχών τεχνητής νοημοσύνης» και βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στους κλάδους που είναι πιο εκτεθειμένοι σε αναταραχές, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών πληροφορικής.

Στις ΗΠΑ, οι μετοχές τεχνητής νοημοσύνης αποτελούν πάνω από το 40% της κεφαλαιοποίησης της αγοράς και έχουν αντιπροσωπεύσει πάνω από το 80% των αποδόσεων φέτος.

Το προφίλ αποδόσεων και συγκέντρωσης είναι παρόμοιο στην Ιαπωνία και ακόμη πιο ακραίο στη Νότια Κορέα και την Ταϊβάν.

Στην Κίνα, όλη η δράση λαμβάνει χώρα σε νεότερα, προσανατολισμένα στην ανάπτυξη τμήματα της αγοράς, ενώ οι τομείς της «παλαιάς οικονομίας» αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

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Εν τω μεταξύ, σε χώρες όπως η Ινδία και οι Φιλιππίνες, οι χρηματιστηριακές τους αγορές υποαποδίδουν φέτος, επειδή θεωρούνται πιο εκτεθειμένες σε κινδύνους από την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης. Με άλλα λόγια, οι επενδυτές φοβούνται ότι οι τοπικές οικονομίες θα επηρεαστούν αρνητικά από τις τεχνολογικές αλλαγές, με αποτέλεσμα οι μετοχές τους να κινούνται σε πτωτική πορεία.

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Αν και η διαδικτυακή φρενίτιδα στα τέλη της δεκαετίας του 1990 ήταν επίσης ένα συντριπτικό παγκόσμιο φαινόμενο, δεν ήταν τόσο στενά εστιασμένη.

Οι κορυφαίοι υποτομείς της τεχνολογίας τότε ήταν ο εξοπλισμός επικοινωνιών, οι ημιαγωγοί και οι υπηρεσίες ασύρματων τηλεπικοινωνιών, οι οποίοι αντιπροσώπευαν το 60% των παγκόσμιων κερδών της αγοράς κατά την κορύφωση της φούσκας των dotcom στις αρχές του 2000.

Μέχρι στιγμής φέτος, οι τρεις κορυφαίοι υποτομείς της τεχνολογίας (ημιαγωγοί, υλικό και ηλεκτρονικός εξοπλισμός) έχουν συνεισφέρει ένα σημαντικά μεγαλύτερο μερίδιο στα παγκόσμια κέρδη της αγοράς, πάνω από το 70%.

Επίσης, σε αντίθεση με την κορύφωση των dotcom, όταν οι αποδόσεις που τροφοδοτούνταν από την τεχνολογία επεκτείνονταν σε όλους τους κλάδους και τις αγορές, σήμερα απορροφούν κεφάλαια από κλάδους και χώρες που δεν σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Ακόμη και στις ΗΠΑ, οι επενδύσεις εκτός του τεχνολογικού τομέα μειώνονται σε πραγματικούς όρους.

Εν τω μεταξύ, οι ξένοι επενδυτές συνεχίζουν να αποσύρουν κεφάλαια από χώρες που θεωρούνται περιφερειακές ως προς την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, από το Ηνωμένο Βασίλειο έως την Ινδονησία.

Ένα περίπλοκο παζλ επενδύσεων



Οι παγκόσμιοι επενδυτές μπορεί να επικεντρώνονται σχεδόν αποκλειστικά στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν επιλέγουν τους νικητές τυχαία.

Οι κορυφαίες χώρες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης είναι παραδοσιακές τεχνολογικές δυνάμεις με βαθιά δέσμευση στην έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α), δαπανώντας κατά μέσο όρο πάνω από 3% του ΑΕΠ — πάνω από τρεις φορές το επίπεδο των χωρών που υστερούν.

Επενδύουν επίσης σημαντικά στην τεχνολογία, με τις δαπάνες για την τεχνολογία να ανέρχονται κατά μέσο όρο στο 3,7% του ΑΕΠ μεταξύ των «νικητών» της τεχνητής νοημοσύνης, σε σύγκριση με 2,7% για τους «μερικούς νικητές» και 1,6% για τους «ηττημένους».

Βεβαίως, η θέση κανενός ηγέτη δεν είναι ασφαλής.

Στις ΗΠΑ, η απόδοση των κυρίαρχων μετοχών τεχνολογίας του «Mag 7» παρουσιάζει ολοένα και μεγαλύτερη απόκλιση, με τρεις να σημειώνουν άνοδο, τρεις πτώση και μία να παραμένει σταθερή για το έτος, ενώ όλες αντιμετωπίζουν κάποια μορφή ξένου ανταγωνισμού, συχνά από την Κίνα.

Στην Κίνα, γίγαντες όπως η Alibaba και η Tencent εξακολουθούν να προσπαθούν να προσδιορίσουν πώς θα αποκομίσουν κέρδη από την τεχνητή νοημοσύνη και έχουν σημειώσει πτώση περίπου 30% φέτος.

Η πραγματική δυναμική στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα προέρχεται από νεότερες εταιρείες τεχνολογίας, οι οποίες συχνά είναι εισηγμένες σε δευτερεύοντα χρηματιστήρια που είναι πολύ πιο γνωστά στους ντόπιους επενδυτές παρά στους ξένους, όπως το ChiNext· ο δείκτης αυτός έχει σημειώσει άνοδο 35% για το έτος.

Στην Ιαπωνία, η ηγετική θέση στην αγορά έχει μετατοπιστεί απότομα προς τον τεχνολογικό τομέα κατά το τελευταίο έτος, με τους ημιαγωγούς να σημειώνουν άνοδο 200% και την Kioxia, πρωτοπόρο στον τομέα της μνήμης υπολογιστών, να σημειώνει άνοδο 3.500%, καθιστώντας την τη μεγαλύτερη μετοχή της χώρας.

Η φούσκα της AI πάνω από την παγκόσμια τάξη



Η ώθηση που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να ενισχύει πολλές οικονομίες καθώς αυτές αντιμετωπίζουν τη μία κρίση μετά την άλλη, από τον πόλεμο των δασμών έως το πετρελαϊκό σοκ του Ιράν.

Οι προσδοκίες για την αύξηση του ΑΕΠ έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν ένα ολόκληρο εκατοστιαίο σημείο για τους «νικητές» της τεχνητής νοημοσύνης από την αρχή του έτους, ενώ έχουν μειωθεί σημαντικά για τους «ηττημένους».

Σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Ταϊβάν και η Κορέα, τα μεγάλα κέρδη στον τομέα της προηγμένης μεταποίησης, η συνακόλουθη ραγδαία αύξηση των κερδών και ο «εφέ πλούτου» που προέρχεται από τα κέρδη των χρηματιστηριακών αγορών υπό την ώθηση της τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζουν να ενισχύουν την οικονομική ανάπτυξη.

Σε χώρες όπως η Κίνα, η Ταϊλάνδη και το Μεξικό, οι εξαγωγές τεχνολογίας αυξάνονται με ρυθμό αρκετά γρήγορο ώστε να αντισταθμίζουν την αδυναμία σε άλλους τομείς των οικονομιών τους, συμπεριλαμβανομένης της εγχώριας ζήτησης.

Εν ολίγοις, ζούμε σε έναν κόσμο που καθοδηγείται από την τεχνητή νοημοσύνη.

Φυσικά, αυτή η μονομανία δεν θα διαρκέσει για πάντα.

Ο κερδοσκοπικός ενθουσιασμός θα εξασθενήσει, ακόμη και αν η τεχνολογική επανάσταση συνεχιστεί και διευρυνθεί σε έκταση.

Όπως συνέβη μετά την έκρηξη των σιδηροδρόμων του 19ου αιώνα και την τρέλα για το διαδίκτυο στις αρχές του παρόντος αιώνα, τελικά θα αναδυθεί ξανά μια πιο ισορροπημένη παγκόσμια αγορά, σύμφωνα με τους Financial Times.

Όσο όμως οι επενδυτές συνεχίζουν να βλέπουν την τεχνητή νοημοσύνη ως το μοναδικό θεμέλιο της επόμενης παγκόσμιας τάξης, θα συνεχίσουν να κατατάσσουν τις χώρες με βάση τις τεχνολογικές τους ικανότητες.

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