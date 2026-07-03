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ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικές εικόνες στην Ιταλία - Η στιγμή που σκηνή καταρρέει από τους ισχυρούς ανέμους

ιταλία, σκηνή
clock 22:09 | 03/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τη στιγμή της κατάρρευσης σκηνής στο Μπανιόλι της Νάπολης, σε πρώην βάση του ΝΑΤΟ στην Ιταλία, κατέγραψε βίντεο που κάνει τον «γύρο» των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Στα πλάνα φαίνεται η κατασκευή να λυγίζει από την ένταση του ανέμου και να καταρρέει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ, την ώρα της κατάρρευσης ο χώρος ήταν άδειος και δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός, ωστόσο, προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές.

Η κατάρρευση της σκηνής στην Ιταλία

Παρά την κατάρρευση της σκηνής της Ιταλίας, οι διοργανωτές των εκδηλώσεων εργάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών και σημειώνουν ότι το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί κανονικά, ξεκινώντας από το Alien Sound Festival που είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο 4 Ιουλίου.

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Ιταλία Σκηνή Νάπολη.
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