«Στα βήματα του Λυκείου των Ελληνίδων»: Μεγάλη μουσικοχορευτική παράσταση στο Ηράκλειο

Η Πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων Μαρία Παπαμάρκου επισκέφθηκε σήμερα Παρασκευή τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη στο πλαίσιο της μουσικοχορευτικής παράστασης με τίτλο «Στα βήματα του Λυκείου των Ελληνίδων», που θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 4 Ιουλίου 2026 και ώρα 9μ.μ. στο Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης» με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και ελεύθερη είσοδο για τους πολίτες.

Η κα. Παπαμάρκου, συνοδεία της Προέδρου του Λυκείου Ελληνίδων Ηρακλείου Μαρίας Κασωτάκη, ευχαρίστησε θερμά την Περιφέρεια Κρήτης, τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη, για την διαχρονική στήριξη στο Λύκειο Ελληνίδων που στοχεύει στην ανάδειξη και διατήρηση των Ελληνικών Παραδόσεων.

Ο Περιφερειάρχης από την πλευρά του ευχαριστώντας την Πρόεδρο του Λυκείου Ελληνίδων κα. Παπαμάρκου για την επίσκεψη αλλά και την κα. Κασωτάκη, ανέφερε, ότι, η Περιφέρεια Κρήτης έμπρακτα είναι κοντά σε όλους όσους στηρίζουν και προβάλλουν τον πολιτισμό της Κρήτης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης το Λύκειο Ελληνίδων σε όλη την Κρήτη δείχνει το δρόμο, και στη νέα γενιά, για την διάσωση την ηθών, εθίμων, ευρύτερα της Κρητικής παράδοσης.

Η εκδήλωση

Οι χορευτικές ομάδες του Κεντρικού Λυκείου των Ελληνίδων και των πέντε παραρτημάτων του στην Κρήτη — στα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, τη Σητεία και τον Άγιο Νικόλαο — θα μας ταξιδέψουν αύριο Σάββατο σε ένα πανόραμα παραδοσιακών χορών και μουσικών της Κρήτης και περιοχών της Ελλάδας.

Ιδιαίτερη σημασία προσδίδει στην εκδήλωση το γεγονός ότι, για πρώτη φορά, συμπράττουν επί σκηνής όλα τα Παραρτήματα του Λυκείου των Ελληνίδων της Κρήτης – Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου, Αγίου Νικολάου και Σητείας – σε μια κοινή πολιτιστική δράση που αναδεικνύει τη δύναμη της συνεργασίας και της ενότητας. Η ιστορική αυτή συνάντηση αποτελεί ένα σημαντικό πολιτιστικό γεγονός για το νησί, καθώς φέρνει κοντά τις διαφορετικές τοπικές εκφράσεις της κρητικής παράδοσης, δημιουργώντας ένα μοναδικό πανόραμα χορών, μουσικών και εθίμων από κάθε γωνιά της Κρήτης.

Ξεχωριστή τιμή για τη διοργάνωση αποτελεί η συμμετοχή του Κεντρικού Λυκείου των Ελληνίδων , το οποίο θα παρουσιάσει χορούς από διάφορες περιοχές της χώρας μας.

Η εκδήλωση αποτελεί μια γιορτή μνήμης, πολιτισμού και δημιουργίας, όπου η μουσική, ο χορός και οι παραδοσιακές φορεσιές συνθέτουν ένα πολύχρωμο ταξίδι στις ρίζες και τις αξίες του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού. Μέσα από τις παρουσιάσεις των χορευτικών ομάδων αναδεικνύεται η διαχρονική δύναμη της παράδοσης να ενώνει ανθρώπους, τόπους και γενιές, διατηρώντας ζωντανή τη συλλογική μας ταυτότητα.

Η παράσταση «Στα βήματα του Λυκείου των Ελληνίδων» αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία συνάντησης με την αυθεντική ελληνική παράδοση και μια υπενθύμιση ότι ο πολιτισμός μας παραμένει ζωντανός όταν μεταδίδεται, βιώνεται και μοιράζεται.

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