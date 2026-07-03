ΝΑΤΟ: Δέσμευση για στρατιωτική βοήθεια 140 δισ. ευρώ στην Ουκρανία έως το 2027

Τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ αναμένεται να δεσμευτούν, κατά τη σύνοδο κορυφής που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα στην Άγκυρα, να προσφέρουν στρατιωτική βοήθεια ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία το 2026 και σχεδόν ισόποση ενίσχυση το 2027, σύμφωνα με το κείμενο της διακήρυξης και διπλωματικές πηγές.

Πρεσβευτές των 32 κρατών-μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας ενέκριναν το σχετικό κείμενο κατά τη συνάντησή τους στις Βρυξέλλες, όπως μετέδωσε το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η απόφαση αυτή ανοίγει τον δρόμο για την επίσημη επικύρωσή της από τους ηγέτες στη σύνοδο κορυφής.

Σύμφωνα με το κείμενο, η στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία θα φτάσει τα 70 δισεκατομμύρια ευρώ (περίπου 80 δισεκατομμύρια δολάρια) το 2026, ενώ για το 2027 προβλέπεται υποστήριξη σε «τουλάχιστον ισοδύναμα επίπεδα». Η τελική έγκριση αναμένεται να δοθεί από τους ηγέτες της Συμμαχίας κατά τη διάρκεια της Συνόδοου Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου.

Έτσι, η συνολική στρατιωτική βοήθεια για τα δύο έτη θα ξεπεράσει τα 140 δισεκατομμύρια ευρώ, καλύπτοντας εξοπλισμό, υποστήριξη και εκπαίδευση των ουκρανικών δυνάμεων. Το ποσό περιλαμβάνει και τα 60 δισεκατομμύρια ευρώ που έχει ήδη δεσμευτεί να διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα έτη 2026 και 2027, δηλαδή 30 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Το μερίδιο που αναλογεί στις ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ και τον Καναδά εκτιμάται σε περίπου 40 δισεκατομμύρια ευρώ κατ’ έτος, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο.

Επίσης, οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι η συνδυασμένη αυτή προσπάθεια επιβεβαιώνει τη συνεχή δέσμευση των συμμάχων στην υποστήριξη της Ουκρανίας.

Παράλληλα, οι ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να επαναβεβαιώσουν την «ακλόνητη δέσμευσή» τους στη συλλογική άμυνα βάσει του Άρθρου 5 της Συμμαχίας, που αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της αποτρεπτικής ισχύος του Βορειοαλαντικού Συμφώνου.

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