Παγκόσμιο πόλο εφήβων :Νίκη της εθνικής επί της Ουγγαρίας

Την πέμπτη θέση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κ18, που διεξάγεται στο Ρίο Μαϊόρ της Πορτογαλίας, θα διεκδικήσει αύριο (4/7, 18:30) η εθνική υδατοσφαίρισης των εφήβων. Στο σημερινό ματς κατάταξης, το συγκρότημα του Γιώργου Χατζηδάκη επικράτησε 18-13 της Ουγγαρίας, εξασφάλισε ένα πλασάρισμα στην πρώτη εξάδα και πλέον θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του αντιμετωπίζοντας τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στη Σερβία και την Ιταλία.

Η ελληνική ομάδα πήρε από την αρχή το προβάδισμα και ξέφυγε 8-4 στα μέσα της δεύτερης περιόδου, αλλά οι Μαγυάροι αξιοποίησαν τις αποβολές που κέρδιζαν και με τρία διαδοχικά γκολ στον παίκτη παραπάνω μείωσαν σε 8-7 στο ημίχρονο. Η εθνική, όμως, είχε βρει πολύ καλό ρυθμό στην επίθεση (σε αντίθεση με τον προημιτελικό απέναντι στο Μαυροβούνιο) και, όχι απλά διατήρησε το προβάδισμα, αλλά το έφερε εκ νέου στο +4 (14-10), λίγο πριν ολοκληρωθεί το τρίτο οκτάλεπτο. Αν και η Ουγγαρία πλησίασε προσωρινά σε 15-13, οι διεθνείς κράτησαν τον έλεγχο και έφτασαν στη νίκη.

Τα οκτάλεπτα: 4-2, 4-5, 6-4, 4-2

Η σύνθεση της εθνικής: Μπερδές, Λεβαντής, Γεωρβασάκης, Αγγελόπουλος 4, Λεωνιδάκης, Λαμπάτος 3, Χατζής 3, Μότσιας 1, Πατσιλινάκος 4, Μπιτσάκος 2, Σάρρος, Ζουζούνης, Δαμίγος, Δεληγιάννης 1.