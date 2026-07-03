Συναγερμός στην Ιεράπετρα: Πρόλαβαν τη φωτιά πριν φτάσει σε σπίτια

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (03.07) στην περιοχή Κουτσουνάρι Ιεράπετρας. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία αντέδρασε ακαριαία λόγω της εγγύτητας της εστίας με κατοικημένες περιοχές, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και μια ειδική ομάδα της ΕΜΟΔΕ. Σημαντική ήταν η βοήθεια από ιδιώτες της περιοχής, οι οποίοι συνέδραμαν με δικά τους μέσα.

Χάρη στην έγκαιρη και συντονισμένη επέμβαση, οι φλόγες περιορίστηκαν και η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό πλήρη έλεγχο χωρίς να αναφερθούν ζημιές σε σπίτια ή τραυματισμοί.

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