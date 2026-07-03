Νοσοκομεία Παίδων: 70 παιδιά φιλοξενούνται με εισαγγελική εντολή -SOS από τους εργαζόμενους

Τον έντονο προβληματισμό τους για το συνεχιζόμενο πρόβλημα φιλοξενίας παιδιών με εισαγγελική εντολή μέσα στα νοσοκομεία Παίδων εκφράζουν οι εργαζόμενοι του παιδιατρικού νοσοκομείου «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού»

«Πρόσφατα, το προσωπικό του νοσοκομείου μας κλήθηκε εκ νέου να διαχειριστεί ιδιαίτερα απαιτητικές και επισφαλείς καταστάσεις. Συγκεκριμένα, για δύο συνεχόμενες νύχτες, μεταξύ 18 και 20 Ιουνίου, οι νοσηλεύτριες γενικής εφημερίας βρέθηκαν αντιμέτωπες με ακραίες συμπεριφορές από φιλοξενούμενα παιδιά, οι οποίες οδήγησαν σε υλικές φθορές στις εγκαταστάσεις και στον τραυματισμό ενός εργαζομένου στην υπηρεσία φύλαξης. Για την αποκλιμάκωση της έντασης και την αποκατάσταση της ομαλότητας, κρίθηκε δυστυχώς αναγκαία η συνδρομή της αστυνομίας.

Η ανησυχία των εργαζομένων παραμένει υψηλή, καθώς το ζήτημα δεν έχει διευθετηθεί. Υπενθυμίζουμε ότι είχαμε απευθύνει αντίστοιχη ενημέρωση για γεγονότα που έλαβαν χώρα στις 12-13/3/2026, όταν έφηβοι που φιλοξενούνταν με εισαγγελική εντολή στην ΒΠΠΚ κλινική, ενεπλάκησαν σε σοβαρά επεισόδια με αποτέλεσμα τον τραυματισμό παιδιού και την αναγκαία παρέμβαση των αρχών», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ενιαίο Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου Παίδων.

Σύμφωνα με στοιχεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), 70 παιδιά φιλοξενούνται στα δύο Παίδων στο Γουδή μετά από εισαγγελική εντολή. Δεν έχουν, δηλαδή, προβλήματα υγείας που να απαιτείται νοσηλεία σε νοσηλευτικό ίδρυμα, αλλά παραμένουν στο νοσοκομειακό περιβάλλον μόνο για φιλοξενία, ελλείψει δομών πρόνοιας.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μάλιστα, συνδέει την αυξητική τάση παιδιών που απομακρύνονται από το οικογενειακό τους περιβάλλον κατόπιν εισαγγελικής εντολής με την ανησυχητική άνοδο των γυναικοκτονιών. Όπως αναφέρει, την τριετία 2013 με 2015 καταγράφηκαν 36 γυναικοκτονίες και 10 χρόνια μετά, την τριετία 2023 με 2025 καταγράφηκαν 49 γυναικοκτονίες.

«Εμείς οι εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου για τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που καταλήγουν σε φρικιαστικές γυναικοκτονίες από συζύγους ή το στενό οικογενειακό περιβάλλον καθώς επίσης σε κακοποιήσεις ανηλίκων παιδιών από το οικογενειακό περιβάλλον», σημειώνει ο κ. Γιαννάκος. Σε σχέση με τον αριθμό των παιδιών που φιλοξενούνται στα παιδιατρικά νοσοκομεία ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ τον χαρακτηρίζει «υπερβολικά μεγάλο». «Διαλύεται η λειτουργία των δύο μεγαλύτερων παιδιατρικών νοσοκομείων της χώρας», επισημαίνει.

Για το μείζον αυτό πρόβλημα, οι εργαζόμενοι του Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού» έχουν προκηρύξει για σήμερα, Παρασκευή 3/7/2026, δίωρη στάση εργασίας μεταξύ 10.00 και 12.00, και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 10.00 στην είσοδο του νοσοκομείου.

«Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό καλείται, παράλληλα με τον ήδη αυξημένο φόρτο εργασίας για την περίθαλψη των ασθενών, να διαχειριστεί κοινωνικά περιστατικά που απαιτούν εξειδικευμένη υποστήριξη. Η υποστελέχωση και η επαγγελματική εξουθένωση καθιστούν αδύνατη την ασφαλή διαχείριση αυτών των καταστάσεων, θέτοντας σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος υγείας. Το προσωπικό έχει επωμιστεί για χρόνια μια ευθύνη που εκφεύγει του αμιγώς ιατρονοσηλευτικού του ρόλου.

Παράλληλα, οφείλουμε να τονίσουμε την ανάγκη προστασίας αυτών των ευάλωτων παιδιών. Προερχόμενα από απαιτητικά οικογενειακά περιβάλλοντα, στερούνται την κατάλληλη ψυχοκοινωνική μέριμνα που θα τους παρείχε μια εξειδικευμένη δομή. Το να παραμένουν υγιή παιδιά εντός των νοσοκομειακών θαλάμων για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα —πολλές φορές ξεπερνώντας τα είκοσι σε αριθμό— δεν συνάδει με τα δικαιώματα του παιδιού ούτε βοηθά στην ομαλή ανάπτυξή τους.

Η Πολιτεία οφείλει να μεριμνήσει προληπτικά. Εάν σε αυτά τα παιδιά δεν παρασχεθεί η κατάλληλη φροντίδα και καθοδήγηση, ο κίνδυνος κοινωνικής τους περιθωριοποίησης είναι μεγάλος. Έχουμε υποχρέωση να τους προσφέρουμε την ευκαιρία να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία», τονίζει στην ανακοίνωσή του το Σωματείο Εργαζομένων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τραγωδία στο Ωραιόκαστρο: Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που ξεκινά η φονική φωτιά από ένα τσιγάρο

Γκαζάκια σε στελέχη της ΝΔ: Πάνω από τρεις οι δράστες - Οι δύο μηχανές και τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές

Ιράν: Το λείψανο του Χαμενεΐ μεταφέρθηκε σε θρησκευτικό συγκρότημα στην Τεχεράνη για την κηδεία (βίντεο)