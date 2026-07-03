Γκαζάκια σε στελέχη της ΝΔ: Πάνω από τρεις οι δράστες - Οι δύο μηχανές και τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό των δραστών που κρύβονται πίσω από τις εμπρηστικές επιθέσεις κατά στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη. Οι Αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία για να οδηγηθούν στην ταυτοποίηση των δραστών, οι οποίοι -σύμφωνα με πληροφορίες- είναι περισσότεροι από τέσσερις.

Πιθανότατα νεαρής ηλικίας οι δράστες

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, τα άτομα που πραγματοποίησαν τις επιθέσεις είναι νεαρής ηλικίας, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν προκύπτει ότι πρόκειται για πρόσωπα γνωστά από τον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Οι πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές δείχνουν ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν τουλάχιστον τρία άτομα, χωρίς να αποκλείεται ο αριθμός τους να είναι μεγαλύτερος. Οι δράστες φέρεται να χρησιμοποίησαν δύο μοτοσικλέτες και μέσα σε διάστημα περίπου δέκα λεπτών κατάφεραν να κινηθούν στα τρία διαφορετικά σημεία που είχαν βάλει στο στόχαστρο.

Όσον αφορά τους αυτοσχέδιους μηχανισμούς που χρησιμοποιήθηκαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν παρουσίαζαν ιδιαίτερη πολυπλοκότητα στην κατασκευή τους, γεγονός που φαίνεται πως επέτρεψε στους δράστες να τους τοποθετήσουν και να τους ενεργοποιήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

«Δεν αποκλείεται να είναι πάνω από τρεις οι δράστες»

Για την υπόθεση και την πορεία των ερευνών μίλησε σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου αναφέροντας: «Είναι σε εξέλιξη η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής. Σίγουρα οι αστυνομικοί έχουν κάνει κάποιες διαπιστώσεις. Θα πρέπει όμως να περιμένουμε και τα αποτελέσματα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, που έφτασε στο σημείο και έχει κάνει μια πολύ καλή εξερεύνηση. Υπάρχουν υπολείμματα των μηχανισμών. Οι συνάδελφοι έχουν καταφέρει να συλλέξουν υλικό και ελπίζουμε ότι θα μας δώσουν στοιχεία αυτά τα υπολείμματα που έχουμε στα χέρια μας».

«Φυσικά συνεχίζουν να αναζητούν υλικό ώστε να φτάσουμε στην ταυτοποίηση των δραστών, ενώ δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι έχουμε και άλλους συμμετέχοντες. Μπορεί να φαίνεται ότι υπάρχουν τουλάχιστον τρία άτομα από την πρώτη εικόνα που έχουν οι αστυνομικοί, δεν σημαίνει όμως ότι είμαστε σίγουροι ότι είναι οι μόνοι εμπλεκόμενοι. Από τους χρόνους που μεσολάβησαν ανάμεσα σε κάθε επίθεση και από την απόσταση μεταξύ αυτών των σημείων, οι αστυνομικοί θεωρούν ότι είναι τα ίδια άτομα που έχουν δράσει και στα τρία σημεία. Άλλωστε έχουμε και τον ίδιο εμπρηστικό μηχανισμό και στις τρεις περιπτώσεις», πρόσθεσε.

Και συνέχισε: «Υπάρχει ένας μεγάλος κύκλος υπόπτων που εξετάζουν οι αστυνομικοί και με τα στοιχεία που συλλέγουμε αυτός ο κύκλος κλείνει και έτσι καταλήγουμε στους βασικούς εμπλεκόμενους. Οι δράστες είχαν φροντίσει να καλύψουν τα χαρακτηριστικά τους και των οχημάτων με τα οποία κινήθηκαν. Δεν έχουν βρεθεί τα οχήματα, ούτε πόσα έχουν χρησιμοποιηθεί και πόσοι είναι οι δράστες. Η Αντιτρομοκρατική εργάζεται αθόρυβα και έχει προχωρήσει την έρευνα».

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