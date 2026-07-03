Super League 2: Αλλαξε όνομα και η κλήρωση της νέας σεζόν θα γίνει στις 28/8

Το πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας, η Super League 2, άλλαξε όνομα και μετονομάστηκε σε Superbet League 2, όπως αποφάσισε χθες το διοικητικό συμβούλιο της λίγκας, η οποία ανακοίνωσε επίσης πως η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος θα διεξαχθεί στις 28 Αυγούστου. Συζητήθηκε και η πρόταση για διεξαγωγή play off και play out και στο νέο πρωτάθλημα, ωστόσο δεν ελήφθη απόφαση και το θέμα θα τεθεί ξανά προς συζήτηση στο επόμενο Δ.Σ. στις 15/7.