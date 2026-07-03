ΠΑΡ.03 Ιου 2026 18:34
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League 2: Αλλαξε όνομα και η κλήρωση της νέας σεζόν θα γίνει στις 28/8

Super League 2
clock 17:00 | 03/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Το πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας, η Super League 2, άλλαξε όνομα και μετονομάστηκε σε Superbet League 2, όπως αποφάσισε χθες το διοικητικό συμβούλιο της λίγκας, η οποία ανακοίνωσε επίσης πως η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος θα διεξαχθεί στις 28 Αυγούστου. Συζητήθηκε και η πρόταση για διεξαγωγή play off και play out και στο νέο πρωτάθλημα, ωστόσο δεν ελήφθη απόφαση και το θέμα θα τεθεί ξανά προς συζήτηση στο επόμενο Δ.Σ. στις 15/7.

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Super League 2
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis