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ΣΠΙΤΙ

Σπιτική σάλτσα ντομάτας για πίτσα και ζυμαρικά σαν Ιταλικό εστιατόριο

σάλτσα
clock 16:18 | 03/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η δημιουργία μιας επαγγελματικής σάλτσας για πίτσα και ζυμαρικά βασίζεται σε δύο διαφορετικές φιλοσοφίες: η σάλτσα της πίτσας είναι ωμή και συμπυκνωμένη, ενώ των ζυμαρικών είναι μαγειρεμένη και βελούδινη.Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να έχετε τέλειο αποτέλεσμα κάθε φορά.

Σάλτσα για Πίτσα (Αυθεντική & Ωμή)Η επαγγελματική σάλτσα πίτσας δεν μαγειρεύεται ποτέ πριν μπει στον φούρνο. Μαγειρεύεται πάνω στην πίτσα, ώστε να διατηρήσει τη φρεσκάδα της.Υλικά: 1 κονσέρβα ντομάτες San Marzano (ολόκληρες αποφλοιωμένες), 1 κ.σ. ελαιόλαδο, 1 κ.γ. αλάτι, 2-3 φύλλα φρέσκου βασιλικού.

Βήμα 1 (Λιώσιμο): Λιώστε τις ντομάτες με το χέρι ή με ένα πιρούνι. Μη χρησιμοποιείτε μπλέντερ, γιατί θα σπάσουν τα σπόρια και η σάλτσα θα πικρίσει.

Βήμα 2 (Αρωματισμός): Προσθέστε το ελαιόλαδο, το αλάτι και τον βασιλικό σκισμένο με το χέρι.

Βήμα 3 (Ωρίμανση): Αφήστε τη σάλτσα στο ψυγείο για 1 ώρα πριν τη χρήση, ώστε να ενωθούν οι γεύσεις.🍝 Σάλτσα για Ζυμαρικά (Μαγειρεμένη & Πλούσια)Για τα ζυμαρικά χρειαζόμαστε μια σάλτσα που θα "αγκαλιάσει" τα μακαρόνια και θα έχει βάθος γεύσης.

Υλικά: 1 συσκευασία πουρέ ντομάτας (passata), 2 σκελίδες σκόρδο (σπασμένες), 3 κ.σ. ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, 1 πρέζα ζάχαρη (προαιρετικά), φρέσκο βασιλικό.Βήμα 1 (Σοτάρισμα): Ζεστάνετε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά. Σοτάρετε το σκόρδο για 1 λεπτό μέχρι να βγάλει το άρωμά του, χωρίς να καεί.Βήμα 2 (Σιγομαγείρεμα): Ρίξτε την passata, το αλάτι, το πιπέρι και τη ζάχαρη. Χαμηλώστε τη φωτιά και σιγοβράστε για 15-20 λεπτά μέχρι να πήξει η σάλτσα.Βήμα 3 (Το μυστικό): Αφαιρέστε το σκόρδο. Προσθέστε τον βασιλικό στο τελευταίο λεπτό του μαγειρέματος.

💡 Τα 4 Μυστικά των Chef

Ποιότητα ντομάτας: Επιλέξτε ιταλικές ντομάτες San Marzano ή καλής ποιότητας αποφλοιωμένες.Όχι στο μπλέντερ: Το high-speed μπλέντερ βάζει οξυγόνο στη σάλτσα και της αλλάζει το χρώμα (γίνεται πορτοκαλί αντί για βαθύ κόκκινο)

.Νερό των ζυμαρικών: Πριν σουρώσετε τα μακαρόνια, κρατήστε μία κούπα από το αμυλούχο νερό τους. Ρίξτε το σιγά-σιγά στη σάλτσα καθώς ανακατεύετε τα ζυμαρικά για να δέσει τέλεια.Λίπος: Το καλό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο στο τέλος δίνει τη γυαλάδα του εστιατορίου.

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