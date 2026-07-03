Η ελληνική συνήθεια στις παραλίες που στην Ισπανία τιμωρείται με βαρύ πρόστιμο

Ο λόγος που οι περισσότεροι αγαπούν το καλοκαίρι είναι το μπάνιο στη θάλασσα, είτε για να δροσιστούν, είτε για να κάνουν την βόλτα τους είτε απλώς επειδή λατρεύουν την κολύμβηση.

Φυσικά, οι λουόμενοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς του εκάστοτε Δήμου ώστε να αποφύγουν την επιβολή προστίμου. Κάτι που δεν επιτρέπεται στις παραλίες είναι να κάνει κάποιος μπάνιο με αφρόλουτρο στις ντουζιέρες που υπάρχουν εκεί, ωστόσο αρκετοί αγνοούν αυτή την απαγόρευση.

Στην Ελλάδα, μάλιστα, είναι κάτι που συμβαίνει πολύ συχνά, αλλά στην Ισπανία τιμωρείται με υψηλό πρόστιμο.

Έως 750 ευρώ το πρόστιμο

Το ύψος του προστίμου διαφέρει από δήμο σε δήμο, ανάλογα με τις τοπικές κανονιστικές διατάξεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 750 ευρώ. Η απαγόρευση βασίζεται στον ισπανικό Νόμο περί Ακτών (Ley de Costas 22/1988), ο οποίος δεν επιτρέπει τη χρήση σαπουνιού ούτε στη θάλασσα ούτε στις δημόσιες ντουζιέρες των παραλιών.

Ενδεικτικά, στο Σαν Σεμπαστιάν, τα πρόστιμα κυμαίνονται από 50 έως 200 ευρώ, ενώ στην Ταρίφα, στην επαρχία του Κάντιθ, μπορούν να φτάσουν έως και τα 750 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το σαμπουάν δεν είναι το μόνο που δεν επιτρέπεται στις παραλίες, καθώς επιβάλλονται πρόστιμα και για άλλες παραβάσεις. Για παράδειγμα, οι τοπικές Αρχές επιβάλλουν επίσης πρόστιμα για το μπάνιο όταν κυματίζει κόκκινη σημαία, για το κάπνισμα στις παραλίες όπου απαγορεύεται, καθώς και για την παρουσία κατοικιδίων σε παραλίες που δεν επιτρέπεται η πρόσβασή τους. Παράλληλα, αρκετοί δήμοι επιβάλλουν κυρώσεις για την ελεύθερη κατασκήνωση ή για τη δυνατή μουσική στις παραλίες.

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