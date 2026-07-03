Τέλος ο Κώστας Τσουρός από τον ΣΚΑΪ

Ο Κώστας Τσουρός αποχωρεί από τον ΣΚΑΙ , ανοίγοντας πλέον ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική του διαδρομή και το κανάλι εξέδωσε τη σχετική ανακοίνωση.
Η σχετική ανακοίνωση:
«Ο ΣΚΑΪ, σε συμφωνία με τον Κώστα Τσουρό ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους.
Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής υπηρέτησε την εκπομπή ΤΟ ‘ΧΟΥΜΕ! με υποδειγματικό επαγγελματισμό και σεβασμό στους τηλεθεατές.
Ο ΣΚΑΪ τον ευχαριστεί και του εύχεται καλή επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια».
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