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Τέλος ο Κώστας Τσουρός από τον ΣΚΑΪ

τσουρός
clock 16:00 | 03/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Κώστας Τσουρός αποχωρεί από τον ΣΚΑΙ , ανοίγοντας πλέον ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική του διαδρομή και το κανάλι εξέδωσε τη σχετική ανακοίνωση.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Ο ΣΚΑΪ, σε συμφωνία με τον Κώστα Τσουρό ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους.

Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής υπηρέτησε την εκπομπή ΤΟ ‘ΧΟΥΜΕ! με υποδειγματικό επαγγελματισμό και σεβασμό στους τηλεθεατές.

Ο ΣΚΑΪ τον ευχαριστεί και του εύχεται καλή επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια».

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