Από τα 126.000 δολ. στα… τάρταρα: Το ιστορικό κραχ του Bitcoin και η παγίδα των 4,4 δισ.

Το Bitcoin βιώνει ένα ιστορικό κραχ, έχοντας υποχωρήσει κάτω από το ψυχολογικό όριο των 60.000 δολαρίων (αγγίζοντας χαμηλά 22 μηνών κοντά στα 57.800 δολάρια), καταγράφοντας απώλειες άνω του 50% από το ιστορικό υψηλό των 126.000 δολαρίων που σημείωσε το φθινόπωρο του 2025.
Η τρέχουσα κρίση στην αγορά των κρυπτονομισμάτων διαμορφώνεται από συγκεκριμένους καταλύτες:
Η Παγίδα των 4,4 δισ. δολαρίων και η Strategy
- Αλλαγή Στρατηγικής: Η Strategy (MicroStrategy), ένας από τους μεγαλύτερους εταιρικούς κατόχους Bitcoin παγκοσμίως, προκάλεσε πανικό στους επενδυτές τροποποιώντας την επιθετική τακτική συσσώρευσης.
- Η «Παγίδα» Ρευστότητας: Η πίεση για την εξυπηρέτηση των εταιρικών της υποχρεώσεων, σε συνδυασμό με το block πωλήσεων ή τις αναγκαστικές αναδιαρθρώσεις, εγκλώβισε κεφάλαια δισεκατομμυρίων.
- Οικονομικό Πλήγμα: Η εταιρεία βρέθηκε αντιμέτωπη με λογιστικές απώλειες - σοκ που αγγίζουν τα 13 δισεκατομμύρια δολάρια, κλονίζοντας την εμπιστοσύνη της αγοράς.
Οι Βασικές Αιτίες του Κραχ
- Συνεχείς Εκροές από ETFs: Τα σποτ ETFs του Bitcoin καταγράφουν την όγδοη συνεχή εβδομάδα εκροών, καθώς οι θεσμικοί επενδυτές αποσύρουν μαζικά τα κεφάλαιά τους.
- Υψηλά Επιτόκια: Η διατήρηση των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα από τις κεντρικές τράπεζες απομακρύνει τη ρευστότητα από στοιχεία υψηλού ρίσκου, όπως τα crypto.
- Τεράστια Απώλεια Κεφαλαιοποίησης: Μέσα σε περίπου οκτώ μήνες, έχουν χαθεί περισσότερα από 1 έως 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια από τη συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων.
Τι Προβλέπουν οι Αναλυτές
- Κρίσιμο Τεχνικό Σημείο: Αν το Bitcoin δεν καταφέρει να κρατήσει σταθερά τη ζώνη των 58.000 - 60.000 δολαρίων, αναλυτές της Miller Tabak προειδοποιούν για νέα πτώση έως και 30%, που θα μπορούσε να σπρώξει την τιμή προς τα 40.000 δολάρια.
- Ακτίνα Ελπίδας: Αντίθετα, οίκοι όπως η Cantor εκτιμούν ότι η διόρθωση κατά 50% ίσως σηματοδοτεί το τέλος της bear market και τη σταδιακή συσσώρευση σε χαμηλές τιμές.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Ηράκλειο: Κινητοποίηση στην 62 Μαρτύρων - Συνελήφη άνδρας για σεξουαλική παρενόχληση παιδιού