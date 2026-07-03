Από τα 126.000 δολ. στα… τάρταρα: Το ιστορικό κραχ του Bitcoin και η παγίδα των 4,4 δισ.

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Το Bitcoin βιώνει ένα ιστορικό κραχ, έχοντας υποχωρήσει κάτω από το ψυχολογικό όριο των 60.000 δολαρίων (αγγίζοντας χαμηλά 22 μηνών κοντά στα 57.800 δολάρια), καταγράφοντας απώλειες άνω του 50% από το ιστορικό υψηλό των 126.000 δολαρίων που σημείωσε το φθινόπωρο του 2025.

Η τρέχουσα κρίση στην αγορά των κρυπτονομισμάτων διαμορφώνεται από συγκεκριμένους καταλύτες:

Η Παγίδα των 4,4 δισ. δολαρίων και η Strategy

Αλλαγή Στρατηγικής: Η Strategy (MicroStrategy), ένας από τους μεγαλύτερους εταιρικούς κατόχους Bitcoin παγκοσμίως, προκάλεσε πανικό στους επενδυτές τροποποιώντας την επιθετική τακτική συσσώρευσης.

Η «Παγίδα» Ρευστότητας: Η πίεση για την εξυπηρέτηση των εταιρικών της υποχρεώσεων, σε συνδυασμό με το block πωλήσεων ή τις αναγκαστικές αναδιαρθρώσεις, εγκλώβισε κεφάλαια δισεκατομμυρίων.

Οικονομικό Πλήγμα: Η εταιρεία βρέθηκε αντιμέτωπη με λογιστικές απώλειες - σοκ που αγγίζουν τα 13 δισεκατομμύρια δολάρια, κλονίζοντας την εμπιστοσύνη της αγοράς.

Οι Βασικές Αιτίες του Κραχ

Συνεχείς Εκροές από ETFs: Τα σποτ ETFs του Bitcoin καταγράφουν την όγδοη συνεχή εβδομάδα εκροών, καθώς οι θεσμικοί επενδυτές αποσύρουν μαζικά τα κεφάλαιά τους.

Υψηλά Επιτόκια: Η διατήρηση των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα από τις κεντρικές τράπεζες απομακρύνει τη ρευστότητα από στοιχεία υψηλού ρίσκου, όπως τα crypto.

Τεράστια Απώλεια Κεφαλαιοποίησης: Μέσα σε περίπου οκτώ μήνες, έχουν χαθεί περισσότερα από 1 έως 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια από τη συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων.

Τι Προβλέπουν οι Αναλυτές

Κρίσιμο Τεχνικό Σημείο: Αν το Bitcoin δεν καταφέρει να κρατήσει σταθερά τη ζώνη των 58.000 - 60.000 δολαρίων, αναλυτές της Miller Tabak προειδοποιούν για νέα πτώση έως και 30%, που θα μπορούσε να σπρώξει την τιμή προς τα 40.000 δολάρια.

Ακτίνα Ελπίδας: Αντίθετα, οίκοι όπως η Cantor εκτιμούν ότι η διόρθωση κατά 50% ίσως σηματοδοτεί το τέλος της bear market και τη σταδιακή συσσώρευση σε χαμηλές τιμές.

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