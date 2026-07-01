ΠΕΜ.02 Ιου 2026 21:09
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

«2ο Φεστιβάλ Κρηνών»: Ρεμπετοσμυρνέικη βραδιά στον Κρούστα

2ο Φεστιβάλ Κρηνών
clock 07:19 | 03/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί την Κυριακή 5 Ιουλίου 2026 στην εκδήλωση που διοργανώνει στον Προφήτη Ηλία (Γούρνες) στον Κρούστα.

Μια βραδιά με Ρεμπέτικα & Σμυρνέικα τραγούδια – ένα μουσικό ταξίδι στις γειτονιές της Σμύρνης, του Πειραιά και της παλιάς Ελλάδας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγαπημένα ρεμπέτικα, σμυρνέιικα και επιλεγμένα λαϊκά τραγούδια, ερμηνευμένα με σεβασμό στην παράδοση και την αυθεντικότητα του ελληνικού τραγουδιού. Μελωδίες γεμάτες συναίσθημα, νοσταλγία και κέφι συναντούν το σήμερα, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία.

Συμμετέχουν οι μουσικοί: Μανώλης Κανάρης (κιθάρα), Γιώργος Βασιλάκης (μπουζούκι), Στέλιος Σέγκος (βιολί), Αγνή Στασινού (τραγούδι, κρουστά)

Χώρος : Προφήτης Ηλίας (Γούρνες)

Ώρα : 20:30

Είσοδος ελεύθερη

Διοργάνωση: Δήμος Αγίου Νικολάου - Περιφέρεια Κρήτης - Τοπική Κοινότητα Κρούστα - Πολιτιστικός Σύλλογος «Κρούστα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Φεστιβάλ Αγιος Νικόλαος
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis