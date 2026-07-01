«2ο Φεστιβάλ Κρηνών»: Ρεμπετοσμυρνέικη βραδιά στον Κρούστα

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Ο Δήμος Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί την Κυριακή 5 Ιουλίου 2026 στην εκδήλωση που διοργανώνει στον Προφήτη Ηλία (Γούρνες) στον Κρούστα.

Μια βραδιά με Ρεμπέτικα & Σμυρνέικα τραγούδια – ένα μουσικό ταξίδι στις γειτονιές της Σμύρνης, του Πειραιά και της παλιάς Ελλάδας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγαπημένα ρεμπέτικα, σμυρνέιικα και επιλεγμένα λαϊκά τραγούδια, ερμηνευμένα με σεβασμό στην παράδοση και την αυθεντικότητα του ελληνικού τραγουδιού. Μελωδίες γεμάτες συναίσθημα, νοσταλγία και κέφι συναντούν το σήμερα, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία.

Συμμετέχουν οι μουσικοί: Μανώλης Κανάρης (κιθάρα), Γιώργος Βασιλάκης (μπουζούκι), Στέλιος Σέγκος (βιολί), Αγνή Στασινού (τραγούδι, κρουστά)

Χώρος : Προφήτης Ηλίας (Γούρνες)

Ώρα : 20:30

Είσοδος ελεύθερη

Διοργάνωση: Δήμος Αγίου Νικολάου - Περιφέρεια Κρήτης - Τοπική Κοινότητα Κρούστα - Πολιτιστικός Σύλλογος «Κρούστα

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