Κρήτη: Τους έπιασαν με την κοκαϊνη στο σπίτι

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Δύο αλλοδαποί, ένας 36χρονος και μία 50χρονη, συνελήφθησαν στο Ρέθυμνο για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων, έπειτα από επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών.

Στην κατοχή τους και στο σπίτι τους εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, σχεδόν 5 γραμμάρια κοκαΐνης, τρεις ζυγαριές ακριβείας, φυσίγγια, μαχαίρι, κινητά τηλέφωνα, υλικά συσκευασίας και 250 ευρώ, που εκτιμάται ότι προέρχονται από διακίνηση ναρκωτικών.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

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