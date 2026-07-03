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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Τους έπιασαν με την κοκαϊνη στο σπίτι

περιπολικό
clock 16:48 | 03/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Δύο αλλοδαποί, ένας 36χρονος και μία 50χρονη, συνελήφθησαν στο Ρέθυμνο για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων, έπειτα από επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών.

Στην κατοχή τους και στο σπίτι τους εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, σχεδόν 5 γραμμάρια κοκαΐνης, τρεις ζυγαριές ακριβείας, φυσίγγια, μαχαίρι, κινητά τηλέφωνα, υλικά συσκευασίας και 250 ευρώ, που εκτιμάται ότι προέρχονται από διακίνηση ναρκωτικών.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

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