42χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο

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Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (3 Ιουλίου) στην Αιτωλοακαρνανία, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία του Ξηρομέρου.

Ένας 42χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με αγριογούρουνο.

Το δυστύχημα συνέβη στην επαρχιακή οδό Μύτικα – Φυτειών. Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr, ο 42χρονος κινούνταν με τη μοτοσυκλέτα του όταν το ζώο πετάχτηκε μπροστά του, προκαλώντας τη σφοδρή σύγκρουση και την πτώση του στο οδόστρωμα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε άμεσα στο σημείο και μετέφερε τον βαριά τραυματισμένο οδηγό στο Νοσοκομείο Αγρινίου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 42χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στο Ξηρόμερο και ιδιαίτερα στη Μπαμπίνη, τον τόπο καταγωγής του. Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι αποχαιρετούν έναν άνθρωπο που έφυγε απροσδόκητα, αφήνοντας πίσω του ανείπωτο πόνο.

Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

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