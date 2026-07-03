Στα κάγκελα ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ νομού Ηρακλείου για την ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας στη Φαιστό

Θύελλα αντιδράσεων πυροδοτεί η απόφαση της δημοτικής Αρχής Φαιστού να αναθέσει σε ιδιώτη την αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων για δύο χρόνια με δικαίωμα προαίρεσης για ένα έτος, συνολικού προϋπολογισμού 2.562.799,70 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και με προαίρεση 3.844.199,55 ευρώ!

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ νομού Ηρακλείου καταγγέλλει ευθέως ότι θα διατεθεί πάνω από 1.250.000 ευρώ ανά έτος για 2 από τις 3 δημοτικές ενότητες του Δήμου Φαιστού και συγκεκριμένα των Μοιρών και του Τυμπακίου, και ζητά να έρθει στη δημοσιότητα εάν εφόσον υπάρχει συγκριτική μελέτη η οποία θα μπορεί να επιβεβαιώσει ότι είναι πιο οικονομική η προκρινόμενης επιλογή της εμπλοκής ιδιώτη στην καθαριότητα σε σχέση με την άσκηση των υπηρεσιών καθαριότητας από το Δήμο Φαιστού με τη συνθήκη της πλήρους στελέχωσης και άρτιο εξοπλισμό.

Ωστόσο οι εργαζόμενοι ξεκαθαρίζουν ότι προφανώς δεν υπάρχει καμία τέτοια μελέτη σημειώνοντας με νόημα ότι έχει αφαιρεθεί εντέχνως από το νόμο η υποχρέωση που είχε η αναθέτουσα αρχή να συγκρίνει τα κόστη! Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν το γεγονός ότι ο ένας μετά τον άλλο οι Δήμοι παραδίδονται στους ιδιώτες εργολάβους και δυστυχώς στο ίδιο μοτίβο και ο Δήμος Φαιστού, παρακολουθεί αδρανής όλα αυτά τα χρόνια , την υποβάθμιση της υπηρεσίας καθαριότητας και τώρα ξαφνικά ανακαλύπτει τη μαγική λύση της ανάθεσης της υπηρεσίας σε εργολάβο, μετακυλώντας το πρόσθετο οικονομικό βάρος, στα συνήθη υποζύγια που δεν είναι άλλα από τους δημότες .

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ νομού Ηρακλείου δηλώνει κατηγορηματικά αντίθετος με τις μεθοδεύσεις



αυτές και ζητά για μια φορά ακόμη τη διαφύλαξη του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα των δημοτικών υπηρεσιών



καθαριότητας.

Παράλληλα ο Σύλλογος καταγγέλλει τη μεθοδευμένη υποστελέχωση των δημοτικών υπηρεσιών καθαριότητας, με την οποία οι δημοτικές αρχές οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια στην ανάθεση των υπηρεσιών αποκομιδής σε εργολάβους ως «λύση ανάγκης», μετακυλίοντας στους πολίτες μια τεράστια οικονομική επιβάρυνση.

Μάλιστα ο Σύλλογος επικαλείται πρόσφατη δημοσιευμένη έρευνα, από την οποία προκύπτει ότι «στην τοπική αυτοδιοίκηση, σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι σε ποσοστό 46% ήταν μη τακτικοί το 2025» είτε δηλαδή συμβασιούχοι είτε μέσω εργολάβων. Αυτή και μόνο η φράση απεικονίζει την πραγματικότητα που πλέον έχει διαμορφωθεί στην αυτοδιοίκηση σε όλες τις υπηρεσίες.

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