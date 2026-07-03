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Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης: Η Μαρία Κοζυράκη συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Η Μαρία Κοζυράκη συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
clock 14:16 | 03/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, συναντήθηκαν οι Γραμματείς των επτά Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Στην προγραμματισμένη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο συζητήθηκαν θέματα για την πορεία υλοποίησης του εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης και την απλούστευση των διαδικασιών με κύριο στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Συζητήθηκαν επίσης θέματα για τη λειτουργία και αναδιάρθρωση των δομών της αποκέντρωσης, απαραίτητη θεσμική λειτουργία για τη διασφάλιση της νομιμότητας και την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.

Η Μαρία Κοζυράκη συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Στη συνάντηση συμμετείχε η Γραμματέας ΑΔΚ Μαρία Κοζυράκη και οι Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Αττικής Γρηγόριος Ζαφειρόπουλος, Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας Ιωάννης Σάββας, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Δημήτρης Κατσαρός, Μακεδονίας – Θράκης Δημήτρης Γαλαμάτης, Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας Ρένα Καραλαριώτου, και Αιγαίου Μαριάννα Νικολαΐδου.

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Μαρία Κοζυράκη Κωνσταντίνος Τασούλας Συνάντηση
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