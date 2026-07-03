Τουρκία: Γυναίκα παρενοχλεί σεξουαλικά άνδρες – Την αποκαλούν «βιομηχανική παρενοχλήτρια» (βίντεο)

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Τουρκία ένα νέο περιστατικό που καταγράφηκε στην Κωνσταντινούπολη και αφορά μια γυναίκα, η οποία φέρεται να παρενοχλεί σεξουαλικά άνδρες εργαζόμενους σε βιοτεχνικές και εμπορικές περιοχές της πόλης.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τη γυναίκα να προσεγγίζει έναν νεαρό υπάλληλο έξω από κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων και, σύμφωνα με το οπτικό υλικό, να τον αγγίζει χωρίς τη συναίνεσή του. Ο εργαζόμενος αντιδρά με εμφανή αμηχανία, απομακρύνεται από το σημείο, ενώ εκείνη συνεχίζει να τον ακολουθεί γελώντας.

«Αδελφή, τι κάνεις;» ακούγεται να της λέει ο νεαρός, προσπαθώντας να απομακρυνθεί, σε ένα στιγμιότυπο που έχει αναπαραχθεί χιλιάδες φορές στα τουρκικά social media.

Birkaç gündür bu kadının taciz videoları gündemden düşmüyor. Bu konuyla ilgili birkaç kelam etmek istiyorum.







Buradaki olay akıl sağlığı veyahut psikolojik bozukluk değil. Kadın sana yaklaşıyor eğer sende boşlukta bulunursan sonra film başlıyor, taciz etti tecavüz ediyorlar diye… pic.twitter.com/sxCtps1NLp — SEREZ (@SerezBorsa) July 2, 2026

Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό δεν φαίνεται να είναι μεμονωμένο. Το τελευταίο διάστημα έχουν δημοσιευθεί και άλλα βίντεο, καθώς και σχετικές καταγγελίες, από διαφορετικές συνοικίες της Κωνσταντινούπολης, μεταξύ των οποίων το Ουμρανιγιέ και το Μπαϊράμπασα.

Την αποκαλούν «βιομηχανική παρενοχλήτρια»

Λόγω της επαναλαμβανόμενης δράσης που της αποδίδεται, χρήστες των κοινωνικών δικτύων έχουν δώσει στη γυναίκα το προσωνύμιο «βιομηχανική παρενοχλήτρια» («sanayi sapığı»), καθώς φέρεται να στοχοποιεί άνδρες που εργάζονται σε συνεργεία, βιοτεχνίες και εμπορικές επιχειρήσεις.

Η υπόθεση έχει πυροδοτήσει έντονο δημόσιο διάλογο, με πολλούς να υπογραμμίζουν ότι κάθε μορφή σεξουαλικής παρενόχλησης οφείλει να αντιμετωπίζεται με την ίδια σοβαρότητα, ανεξάρτητα από το φύλο του φερόμενου δράστη ή του θύματος.

Σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών

Μετά τη δημοσιοποίηση του νέου βίντεο, οι τουρκικές Αρχές φέρονται να έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό της γυναίκας, εξετάζοντας τόσο το συγκεκριμένο περιστατικό όσο και τις υπόλοιπες καταγγελίες που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα.

Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες επιχειρούν να διαπιστώσουν πόσα περιστατικά ενδέχεται να συνδέονται με την ίδια υπόθεση, καθώς και αν έχουν κατατεθεί επίσημες μηνύσεις από τα φερόμενα θύματα.

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