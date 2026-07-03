Γη της Ελιάς: Η Αθηνά έρχεται αντιμέτωπη με φαντάσματα του παρελθόντος

Τι θα δούμε απόψε στη Γη της Ελιάς;

Επεισόδιο 152ο: Ο Παρασκευάς, πιο αποφασισμένος από ποτέ, κρατά σφιχτά το χέρι της Μυρτώς και, μαζί, μιλούν στα κοντινά τους πρόσωπα για την εγκυμοσύνη. Το φιλί της Κούλας στον αστυνόμο κλονίζει την εμπιστοσύνη του Λεοντιάδη και το ζευγάρι δεν επιβιβάζεται στο αεροπλάνο. Η Αλεξάνδρα μαθαίνει ότι πίσω από τη δολοφονία της Χριστιάνας ενδέχεται να βρίσκεται η μαφία κι ενημερώνει αμέσως τον δικηγόρο της για να κάνει ό,τι προβλέπεται ώστε να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι. Η Αθηνά έρχεται αντιμέτωπη με φαντάσματα του παρελθόντος: ένας παλιός έρωτας ξυπνά μνήμες κι ο Τζον δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Ο Μιχάλης, κάνει το πρώτο βήμα, τηλεφωνεί στην Ισμήνη και την προσκαλεί να βγουν για ποτό. Η Μαρουσώ ζει τη δική της κόλαση μέσα στη φυλακή: το παρελθόν την κυνηγά και οι συγκρατούμενές της σχεδιάζουν κάτι πολύ σκληρό. Η Αλεξάνδρα αφήνει τις στάχτες της κόρης της να χαθούν στη θάλασσα.

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