Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης: Με υπερηφάνεια για τον τόπο μας. Με σεβασμό στους ανθρώπους του

Μετά το αφιέρωμα στους βοσκούς της Κρήτης, συνεχίζουμε το ταξίδι μας στον πρωτογενή τομέα του νησιού, παρουσιάζοντας ένα νέο βίντεο, αυτή την φορά αφιερωμένο στους αγρότες του τόπου μας.

Πριν ένα φρούτο κοπεί από το δέντρο ή ένα λαχανικό γεμίσει ένα τελάρο, έχει προηγηθεί μια ολόκληρη χρονιά γεμάτη φροντίδα, αναμονή, επιμονή και αβεβαιότητα. Η γη δεν λειτουργεί με προγράμματα ούτε με ωράρια. Κάθε καλλιέργεια έχει τον δικό της χρόνο και κάθε εποχή τις δικές της απαιτήσεις. Ο αγρότης μαθαίνει να παρατηρεί, να περιμένει, να προσαρμόζεται και να συνεχίζει, ακόμη κι όταν γνωρίζει πως τίποτα δεν είναι δεδομένο.



Στην Κρήτη, αυτή η γνώση περνά από γενιά σε γενιά. Δεν βρίσκεται στα βιβλία, αλλά στα χέρια των ανθρώπων που μεγάλωσαν μέσα στα χωράφια και συνεχίζουν καθημερινά να καλλιεργούν με σεβασμό τη γη και τους καρπούς της.

Στα Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης πιστεύουμε ότι η ποιότητα δεν μετριέται μόνο στο τελικό αποτέλεσμα. Μετριέται κυρίως στη διαδρομή που προηγήθηκε και στους ανθρώπους που την έκαναν πραγματικότητα. Για αυτό επιλέγουμε να συνεργαζόμαστε με παραγωγούς της Κρήτης που καλλιεργούν με υπευθυνότητα, συνέπεια και αγάπη για τον τόπο τους.

Θέλοντας να μοιραστούμε αυτή τη γνώση, συνεχίζουμε τη σειρά των αφιερωμάτων μας στους ανθρώπους της κρητικής παραγωγής. Η ομάδα της Eye-Q Productions ταξίδεψε σε διαφορετικές γωνιές της Κρήτης, συνάντησε παραγωγούς, περπάτησε μαζί τους στα χωράφια και κατέγραψε όχι μόνο την καθημερινότητά τους, αλλά και όσα κρύβονται πίσω από κάθε συγκομιδή: την εμπειρία, τις δυσκολίες, την επιμονή και την αγάπη για τη γη.

Το βίντεο αποτελεί έναν φόρο τιμής στους ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την κρητική παραγωγή και μας επιτρέπουν καθημερινά να προσφέρουμε στους πελάτες μας φρέσκα προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Ευχαριστούμε θερμά τους Κωνστανταράκη Γιάννη και Στέλιο και τον Μιχελάκη Μανώλη από τα Χανιά, τον Πιτσικάκη Γιώργο από τον Κρουσώνα, τον Καραβελάκη Παντελή από τον Άγιο Σύλλα, τον Πατεράκη Μανώλη από το Οροπέδιο Λασιθίου, τους Λαμπαρδάκη Κωστούλα και Μανώλη και την Ψυχαράκη Αναστασία από τα Χουστουλιανά, τον Βαρδάκη Σπύρο από την Άρβη, τον Χαχλιούτη Θοδωρή από το Καβροχώρι και τον Ζαχαριουδάκη Νίκο από την Πλώρη, που μας άνοιξαν τα χωράφια και τις καρδιές τους, μοιράστηκαν μαζί μας τις ιστορίες τους και ανέδειξαν, για ακόμη μία φορά, την αυθεντική αξία της κρητικής γης.

Συντελεστές παραγωγής:



Παραγωγή: EyeQ



Σκηνοθεσία: Νίκος Παντερμαράκης



Διεύθυνση Φωτογραφίας: Nickolay Dorozhkin



Μοντάζ - Coloring: Κώστας Κεαλάρ



Διεύθυνση Παραγωγής: Πολίνα Δασύλλα



Μουσική Σύνθεση / Sound Design : Γιώργος Καπαρός



B’ Κάμερα - Drone: Μιχαήλ Κωνσταντάκης



Ηχοληψία: Παναγιώτης Τσαγκαράκης



Βοηθός Μοντάζ : Ρίβερ Στρατήγης

Δείτε το βίντεο

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