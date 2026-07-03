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ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Νεκρός ένας άνδρας που αυτοπυρπολήθηκε κοντά στην έδρα του ΟΗΕ

άνδρας, αυτοπυρπολισμός
clock 12:43 | 03/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένας άνδρας έβαλε φωτιά στον εαυτό του το απόγευμα της Πέμπτης, σε μικρή απόσταση από τα κεντρικά γραφεία των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, υπέκυψε αργότερα στα σοβαρά τραύματά του, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας της αμερικανικής μεγαλούπολης.

Η αστυνομική διεύθυνση Νέας Υόρκης εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι έλαβε τηλεφωνική κλήση στις 18:32 (τοπική ώρα· 01:32 ώρα Ελλάδας) για την αυτοπυρπόληση του άνδρα κοντά στην έδρα του ΟΗΕ.

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