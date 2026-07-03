Νέα Υόρκη: Νεκρός ένας άνδρας που αυτοπυρπολήθηκε κοντά στην έδρα του ΟΗΕ

Ένας άνδρας έβαλε φωτιά στον εαυτό του το απόγευμα της Πέμπτης, σε μικρή απόσταση από τα κεντρικά γραφεία των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, υπέκυψε αργότερα στα σοβαρά τραύματά του, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας της αμερικανικής μεγαλούπολης.

Η αστυνομική διεύθυνση Νέας Υόρκης εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι έλαβε τηλεφωνική κλήση στις 18:32 (τοπική ώρα· 01:32 ώρα Ελλάδας) για την αυτοπυρπόληση του άνδρα κοντά στην έδρα του ΟΗΕ.

BREAKING: 🇺🇳🇺🇸 A man set himself on fire outside the UN headquarters in New York. Authorities responded immediately, and the incident is under investigation.#BreakingNews #NewYork #UN #UnitedNations #Emergency #NYC #DevelopingStorypic.twitter.com/5aGo38OeQ2 — WorldNewsRank (@WNewsRankX) July 3, 2026



«Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο Μπέλβιου», στο Μανχάταν, πρόσθεσε η αστυνομία, η οποία διενεργεί έρευνα.







Δεν έκανε καμιά εκτίμηση για τα κίνητρα του απονενοημένου διαβήματος, πάντως, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ταμπλόιντ New York Post, ο άνδρας, με περιβολή θιβετανού μοναχού, έστησε κοντά του σημαία του Θιβέτ προτού αυτοπυρποληθεί.







Όταν επικοινώνησε μαζί τους το AFP για να τους ζητήσει σχόλιο, τα Ηνωμένα Έθνη δεν απάντησαν αμέσως.

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