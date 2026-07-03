Πρώην ελεύθερος σκοπευτής δημιούργησε ανεμογεννήτρια που συναρμολογείται σαν Lego

Από τις στρατιωτικές αποστολές στην καινοτομία της πράσινης ενέργειας πέρασε ο Φαμπιέν Μπρουν, πρώην ελεύθερος σκοπευτής του γαλλικού στρατού, ο οποίος παρουσίασε μια πρωτότυπη ανεμογεννήτρια που μπορεί να συναρμολογείται και να αποσυναρμολογείται εύκολα, όπως ένα σετ Lego.

Ο Γάλλος... εφευρέτης αξιοποίησε την εμπειρία που απέκτησε κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του καριέρας, όπου η μελέτη των ανέμων αποτελούσε βασικό στοιχείο των αποστολών του. Ο ίδιος είχε τιμηθεί για τη συμμετοχή του σε επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν και, μετά την αποστράτευσή του, αποφάσισε να στρέψει το ενδιαφέρον του στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η ιδέα πήρε μορφή μέσα από το πρότζεκτ Wind To Watt, το οποίο φιλοδοξεί να προσφέρει μια πιο ευέλικτη και προσιτή λύση στην παραγωγή καθαρής ενέργειας.

«Ήθελα να δημιουργήσω μια λύση που δεν θα απαιτεί πολύπλοκες κατασκευαστικές εργασίες και θα μπορεί να επεκτείνεται εύκολα. Είχα κουραστεί να ακούω συνεχώς για την ενεργειακή κρίση και τη ρύπανση χωρίς να βλέπω ουσιαστικές λύσεις. Αποφάσισα να κάνω κάτι ο ίδιος», αναφέρει ο Μπρουν.

Στήνεται σε λιγότερο από τρεις ώρες

Σε αντίθεση με τις μεγάλες ανεμογεννήτριες που χρησιμοποιούνται σε αιολικά πάρκα, η νέα κατασκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να εγκατασταθεί ακόμη και σε έναν ιδιωτικό κήπο, χωρίς βαριές υποδομές.

Σύμφωνα με τον δημιουργό της, η συναρμολόγηση ολοκληρώνεται σε λιγότερο από τρεις ώρες, ενώ ο αρθρωτός σχεδιασμός επιτρέπει την εύκολη μεταφορά, αποσυναρμολόγηση και επέκταση της εγκατάστασης, ανάλογα με τις ενεργειακές ανάγκες του χρήστη.

Παραγωγή έως και 10.000 κιλοβατώρες

Η απόδοση της ανεμογεννήτριας εξαρτάται από το μέγεθος του συστήματος. Τα μικρότερα μοντέλα μπορούν να παράγουν περίπου 300 κιλοβατώρες, ενώ οι μεγαλύτερες εκδόσεις φτάνουν έως και τις 10.000 κιλοβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως επισημαίνει ο Μπρουν, όσο μεγαλύτερη είναι η εγκατάσταση τόσο αυξάνεται και η ενεργειακή παραγωγή, καθιστώντας το σύστημα κατάλληλο τόσο για οικιακή όσο και για πιο απαιτητική χρήση.

Αναζητά επενδυτές για την παραγωγή

Ο Γάλλος εφευρέτης βρίσκεται πλέον στη φάση αναζήτησης χρηματοδότησης, με στόχο τη μαζική παραγωγή της ανεμογεννήτριας και την ευρύτερη διάθεσή της στην αγορά.Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η τιμή ενός μικρού μοντέλου θα μπορούσε να διαμορφωθεί κοντά στα 1.000 ευρώ, ενώ οι μεγαλύτερες εκδόσεις αναμένεται να κοστίζουν από 5.000 έως 10.000 ευρώ, ανάλογα με την ισχύ και τον εξοπλισμό τους.

Ο δημιουργός εκτιμά ότι η απλή εγκατάσταση και ο σχεδιασμός μπορούν να καταστήσουν την τεχνολογία πιο προσιτή σε νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις που επιθυμούν να επενδύσουν στην παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας.

Πηγή: gazzetta.gr

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