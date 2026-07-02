Πρόταση γάμου στην κορυφή του Empire State Building – Το ζευγάρι ύψωσε πανό για την ειρήνη και συνελήφθη

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Μια απίστευτη σκηνή εκτυλίχθηκε στην κορυφή του Empire State Building στη Νέα Υόρκη, όταν ένα ζευγάρι σκαρφάλωσε στο βέλος του εμβληματικού ουρανοξύστη και ξεδίπλωσε ένα μεγάλο πανό με μήνυμα υπέρ της παγκόσμιας ειρήνης.

Η 33χρονη Άντζελα Νικολάου και ο 32χρονος Βάνια Μπέρκους κρατούσαν ένα μαύρο πανό στην κορυφή του Empire State Building στη Νέα Υόρκη με λευκά γράμματα που έγραφε: «Όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για δύναμη, ο κόσμος βιώνει ειρήνη».

Οι δύο ακτιβιστές, φορώντας μαύρα αμάνικα μπλουζάκια, παρέμειναν στην κορυφή της κεραίας, δίπλα στο κόκκινο προειδοποιητικό φως, σε ύψος περίπου 443 μέτρων πάνω από το έδαφος, στο κέντρο του Μανχάταν.

Μετά από περίπου 30 λεπτά, κατέβηκαν προς την πλατφόρμα του κτιρίου, όπου ο Μπέρκους γονάτισε και έκανε πρόταση γάμου στην Άντζελα.

Η ίδια μοιράστηκε αργότερα εικόνα με το δαχτυλίδι της στα social media

Μετά την κάθοδό τους στο έδαφος, οι δύο τους συνελήφθησαν από τις αρχές.

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