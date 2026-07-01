Δυόσμος: Πώς να τον διατηρήσετε όλο τον χρόνο στην κατάψυξη

Η καλλιέργεια αρωματικών φυτών στον κήπο μπορεί να εμπλουτίσει σημαντικά τη μαγειρική σας, όμως ο δυόσμος αναπτύσσεται γρήγορα και συχνά παράγει μεγαλύτερη ποσότητα από αυτή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα. Οι ειδικοί σημειώνουν ότι η κατάψυξη αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο για να διατηρηθεί το άρωμα και η γεύση του καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Σύμφωνα με σεφ, η συγκομιδή του δυόσμου καλό είναι να γίνεται νωρίς το πρωί, όταν τα φύλλα είναι πιο φρέσκα, ενώ ιδανικά πρέπει να καταψύχεται μέσα σε 24 ώρες από τη συλλογή. Πριν την κατάψυξη, τα φύλλα αφαιρούνται προσεκτικά από τα στελέχη, επιλέγονται μόνο τα υγιή και πράσινα και στη συνέχεια ξεπλένονται και στεγνώνονται καλά. Όπως τονίζει η σεφ και εκπαιδεύτρια μαγειρικής Jessica Rice, ο δυόσμος πρέπει να είναι απόλυτα στεγνός ώστε να αποφευχθεί το «κάψιμο» από τον πάγο.

Κατάψυξη ολόκληρων φύλλων δυόσμου



Μια απλή μέθοδος είναι η κατάψυξη ολόκληρων φύλλων. Τα φύλλα απλώνονται σε ταψί με λαδόκολλα σε μία στρώση και μπαίνουν στην κατάψυξη για 2 έως 3 ώρες μέχρι να σκληρύνουν. Στη συνέχεια μεταφέρονται σε σακούλες ή δοχεία κατάψυξης, όπου αφαιρείται όσο το δυνατόν περισσότερος αέρας ώστε να διατηρηθεί καλύτερα το άρωμά τους και να χρησιμοποιείται μόνο η ποσότητα που χρειάζεται κάθε φορά.

Κατάψυξη σε παγάκια δυόσμου



Μια δεύτερη πρακτική λύση είναι η χρήση θηκών για παγάκια. Σε κάθε θήκη τοποθετείται μια μικρή ποσότητα δυόσμου, ψιλοκομμένου ή ολόκληρου, και συμπληρώνεται με νερό πριν την κατάψυξη. Τα παγάκια αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε νερό, ροφήματα, κοκτέιλ ή παγωμένο καφέ, προσφέροντας παράλληλα δροσιά και άρωμα.

Ο κατεψυγμένος δυόσμος διατηρείται για περίπου τρεις έως έξι μήνες, με τους ειδικούς να συστήνουν την αναγραφή της ημερομηνίας κατάψυξης, καθώς μετά το διάστημα αυτό το άρωμά του αρχίζει να υποχωρεί.

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