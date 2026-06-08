Πώς να καθαρίσετε σωστά την γυάλινη πόρτα του φούρνου, ακόμα και αν έχει κολλήσει καμένο λίπος

Ο φούρνος του σπιτιού είναι από τις πιο «παραμελημένες» από θέμα καθαριότητας οικιακές συσκευές, καθώς συχνά ξεχνάμε να τον καθαρίσουμε εσωτερικά.

Αυτό περιλαμβάνει και τον καθαρισμό της γυάλινης πόρτας του φούρνου η οποία, με την πάροδο του χρόνου, συσσωρεύει υπολείμματα από «πιτσιλίσματα» των φαγητών, με αποτέλεσμα το διάφανο γυαλί στο τέλος να μαζεύει μία καφέ «κρούστα» από καμμένα λίπη, που δύσκολα καθαρίζεται.

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Σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν μπορείτε να καθαρίσετε μια γυάλινη πόρτα φούρνου με τον ίδιο τρόπο που θα καθαρίζατε τον υπόλοιπο φούρνο σας. Παρακάτω, έχουμε συγκεντρώσει συμβουλές για τις βέλτιστες πρακτικές, πόσο συχνά πρέπει να την καθαρίζετε και τι δεν πρέπει να κάνετε.

Τι θα χρειαστείτε



Ξύδι



Ύφασμα μικροϊνών



Μαγειρική σόδα



Υγρό πιάτων



Μη λειαντικό σφουγγάρι



Προαιρετικά: Καθαριστικό ανοξείδωτου χάλυβα



Πώς να καθαρίσετε το εξωτερικό μιας γυάλινης πόρτας φούρνου



Η Sara San Angelo, ιδρύτρια του ιστολογίου Confessions of a Cleaning Lady , προτείνει ένα διάλυμα 50/50 ξιδιού και νερού για να καθαρίσετε το εξωτερικό της γυάλινης πόρτας ενός φούρνου, χρησιμοποιώντας ένα πανί μικροϊνών για να σκουπίσετε το γυαλί.

«Εάν ο φούρνος σας είναι από ανοξείδωτο ατσάλι, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα καθαριστικό ανοξείδωτου χάλυβα για να σκουπίσετε τα εξαρτήματα από ανοξείδωτο ατσάλι», εξηγεί.

Πώς να καθαρίσετε το εσωτερικό μιας γυάλινης πόρτας φούρνου



Ο καθαρισμός του εσωτερικού της πόρτας του φούρνου είναι εύκολος, αλλά μπορεί να χρειαστεί λίγη προσπάθεια.

«Μου αρέσει να αναμειγνύω 1/2 φλιτζάνι μαγειρική σόδα και νερό για να φτιάξω μια πάστα—προσθέτω επίσης μερικές σταγόνες υγρό πιάτων», λέει η San Angelo.

Η μαγειρική σόδα είναι λειαντική και το υγρό σαπούνι για τα πιάτα, βοηθά στην απομάκρυνση του λίπους.

Απλώστε την πάστα στο γυαλί και αφήστε την να δράσει για 15 λεπτά. Στη συνέχεια, πάρτε ένα μη λειαντικό σφουγγάρι και τρίψτε.

Σκουπίστε με χαρτί κουζίνας ή ένα πανί μικροϊνών.

Αν διαπιστώσετε ότι το διάλυμα μαγειρικής σόδας δεν αφαιρείται τόσο εύκολα, η Jessica Ruenz, πρώην αντιπρόεδρος της Maid Right, συνιστά τη δημιουργία ενός διαλύματος ξιδιού και νερού: ένα μέρος λευκού ξιδιού σε τέσσερα μέρη νερού.

«Βουτήξτε ένα καθαρό πανί που δεν αφήνει χνούδι στο διάλυμα και στη συνέχεια ξεπλύνετε την πάστα μαγειρικής σόδας που χρησιμοποιήσατε για να τρίψετε την επιφάνεια», προσθέτει.

«Στη συνέχεια, στεγνώστε και γυαλίστε το γυαλί με ένα καθαρό πανί μικροϊνών για να προσθέσετε μια λάμψη χωρίς ραβδώσεις. Το τακτικό σκούπισμα των υπολειμμάτων τροφών και των λεκέδων με ένα υγρό πανί θα βοηθήσει στην αποφυγή του πιο δύσκολου καθαρισμού αργότερα».

Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει ένας χώρος ανάμεσα στο μπροστινό μέρος της πόρτας του φούρνου και το εσωτερικό. «Η πόρτα του φούρνου σας έχει ουσιαστικά δύο γυάλινα τζάμια με χώρο στη μέση», λέει η San Angelo. «Μερικές φορές αυτός ο χώρος μπορεί να λερωθεί και να γίνει βρώμικος. Δυστυχώς, ο μόνος τρόπος για να καθαρίσετε αυτό το μέρος είναι να αφαιρέσετε την πόρτα του φούρνου από την εστία και να την καθαρίσετε».

Πόσο συχνά πρέπει καθαρίζετε την πόρτα του φούρνου



Το πόσο συχνά καθαρίζετε την γυάλινη πόρτα του φούρνου σας εξαρτάται πραγματικά από το πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τον φούρνο σας και από το πόσο ακατάστατα είναι τα γεύματά σας. «Αν είστε επιμελείς στο να σκουπίζετε αμέσως τα υγρά που χύνονται, η συχνότητα με την οποία χρειάζεται να καθαρίζετε την πόρτα θα μειωθεί σημαντικά», λέει η Ruenz.

Η San Angelo προτείνει να καθαρίζετε το εσωτερικό της πόρτας του φούρνου σας όταν καθαρίζετε την κουζίνα σας.

«Το εσωτερικό μέρος της πόρτας του φούρνου τείνει να λερώνεται πολύ πιο έντονα από το εξωτερικό, με υγρά που χύνονται από το μαγείρεμα στην εστία», σημειώνει το San Angelo. «Καθαρίστε το εσωτερικό της πόρτας όταν καθαρίζετε τον φούρνο σας ή αν υπάρχουν αισθητά πιτσιλίσματα πάνω του».

Τι δεν πρέπει να κάνετε όταν καθαρίζετε μια γυάλινη πόρτα φούρνου



Ποτέ μην καθαρίζετε το τζάμι όσο είναι ζεστό. «Αφήστε τον φούρνο να κρυώσει εντελώς πριν καθαρίσετε το τζάμι», συμβουλεύει η San Angelo.

Επιπλέον, προσπαθήστε να μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά ή πολύ λειαντικά διαλύματα που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια.

Η λειτουργία αυτοκαθαρισμού περιλαμβάνει την πόρτα του φούρνου;



Αν αναρωτιέστε αν η λειτουργία «αυτοκαθαρισμού» στον φούρνο σας θα καθαρίσει την γυάλινη πόρτα του φούρνου, η απάντηση είναι: Είναι περίπλοκο.

«Η λειτουργία αυτοκαθαρισμού θερμαίνει τον φούρνο σας στους 900 βαθμούς και καίει τα πάντα μέσα στον φούρνο», λέει η San Angelo. «Αυτό περιλαμβάνει και το γυαλί—ίσως χρειαστεί να σκουπίσετε το γυαλί μετά την ολοκλήρωση του κύκλου αυτοκαθαρισμού, αλλά πάντα να βεβαιώνεστε ότι ο φούρνος σας έχει κρυώσει πλήρως».

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