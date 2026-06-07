Τι θα φάμε σήμερα; Στικς μοτσαρέλας με σος ντομάτας

Υλικά

Για 4 άτομα

200 γρ. μοτσαρέλα μπλοκ, κομμένο σε μπαστουνάκια

2 αυγά, ελαφρώς χτυπημένα

100 γρ. τριμμένη φρυγανιά

50 γρ. τριμμένη παρμεζάνα

1 κ.γ. σκόρδο σε σκόνη

1 κ.γ. ρίγανη

αλάτι, μαύρο πιπέρι

Για τη σος ντομάτας

400 γρ. τριμμένες ντομάτες

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

1 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

αλάτι, μαύρο πιπέρι

λίγο φρέσκο βασιλικό ψιλοκομμένο

Διαδικασία

Βήμα 1

Ετοιμάζουμε το μείγμα πανέ: σε ένα φαρδύ πιάτο ανακατεύουμε την τριμμένη φρυγανιά με την παρμεζάνα, τη σκόνη σκόρδου, τη ρίγανη, αλάτι και πιπέρι. Σε άλλο πιάτο έχουμε τα ελαφρώς χτυπημένα αυγά. Παίρνουμε κάθε μπαστούνι μοτσαρέλας, το βουτάμε πρώτα στο αυγό, έπειτα στο μείγμα φρυγανιάς, το ξαναβουτάμε στο αυγό και το ξαναπερνάμε από τη φρυγανιά. Αυτό το διπλό πανάρισμα είναι το κόλπο που εμποδίζει το τυρί να λιώσει και να χυθεί έξω στο τηγάνισμα. Τοποθετούμε τα παναρισμένα μπαστουνάκια σε ένα δίσκο και τα βάζουμε στην κατάψυξη για τουλάχιστον 30'.

Βήμα 2

Εν τω μεταξύ φτιάχνουμε τη σος ντομάτας: ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε ένα κατσαρολάκι και σοτάρουμε το ψιλοκομμένο σκόρδο για 1'. Προσθέτουμε τις τριμμένες ντομάτες, αλατοπιπερώνουμε και αφήνουμε τη σάλτσα να σιγοβράσει για 10', ανακατεύοντας κατά διαστήματα, μέχρι να πήξει ελαφρά. Αποσύρουμε από τη φωτιά και ρίχνουμε φρέσκο βασιλικό ψιλοκομμένο.

Βήμα 3

Βγάζουμε τα μπαστουνάκια κατευθείαν από την κατάψυξη και τα τοποθετούμε στο air fryer χωρίς να τα ξεπαγώσουμε. Αυτό είναι απαραίτητο για να μη λιώσει το τυρί προτού τραγανίσει η κρούστα. Τα ψήνουμε στους 200°C για 6'-8' μέχρι η φρυγανιά να γίνει χρυσαφένια και τραγανή.

Βήμα 4

Σερβίρουμε με τη ζεστή σος ντομάτας στο πλάι.

Πηγή: cantina.protothema.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τι θα φάμε σήμερα; Σολομός με κρεμώδη σάλτσα λεμονιού και σκόρδου