Τι θα φάμε σήμερα; Σολομός με κρεμώδη σάλτσα λεμονιού και σκόρδου

Υλικά
- 4 φιλέτα σολομού
- 1 κ. σ. ελαιόλαδο
- Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
- 2 κ. σ. βούτυρο
- 2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
- 3/4 φλ. τσαγιού πλήρες ή συμπυκνωμένο γάλα
- 1/2 φλιτζάνι κρέμα γάλακτος
- 1/4 φλ. τσαγιού τριμμένο ελβετικό τυρί
- 1/4 φλ. τσαγιού φρεσκοτριμμένη παρμεζάνα
- Ξύσμα από 1 λεμόνι
- 1 κ. σ. χυμό λεμονιού, ή περισσότερο ανάλογα με τη γεύση
- Λευκό πιπέρι, ανάλογα με τη γεύση (προαιρετικά)
- Μαϊντανό, για γαρνιτούρα
Εκτέλεση
- Προθερμάνετε τον φούρνο στους 220°C και καλύψτε ένα ταψί με μία λαδόκολλα.
- Τοποθετήστε το σολομό στο ταψί που έχετε ετοιμάσει, ραντίστε με ελαιόλαδο και αλατοπιπερώστε.
- Ψήστε στον προθερμασμένο φούρνο μέχρι ο σολομός να ξεφλουδίζει εύκολα με ένα πιρούνι, περίπου 15 λεπτά. Ο χρόνος ψησίματος ποικίλλει ανάλογα με το πάχος των φιλέτων.
- Για τη σάλτσα, λιώστε το βούτυρο σε μια κατσαρόλα σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά. Προσθέστε το σκόρδο και μαγειρέψτε μέχρι να αναδυθεί το άρωμά του, περίπου 30 δευτερόλεπτα. Ανακατέψτε το γάλα και την κρέμα γάλακτος. Σιγοβράστε για 2 έως 3 λεπτά.
- Χαμηλώστε τη φωτιά σε πολύ χαμηλή. Προσθέστε το ελβετικό τυρί και την παρμεζάνα σε μικρές χούφτες, ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να λιώσουν. Αποσύρετε από τη φωτιά.
- Προσθέστε το ξύσμα λεμονιού και σιγά σιγά το χυμό λεμονιού. Αλατοπιπερώστε με λευκό πιπέρι και γαρνίρετε με μαϊντανό.
Πηγή: newsbeast.gr
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