Τι θα φάμε σήμερα; Hot dogs με σαλάτα καλαμπόκι-cottage

Υλικά

Για 4 άτομα

Για τα hot dogs

Για τη σαλάτα καλαμπόκι-cottage

Για το σερβίρισμα

Διαδικασία

Βήμα 1

Σε μπολ ανακατεύουμε όλα τα υλικά για τη σαλάτα.

Βήμα 2

Ζεσταίνουμε τα λουκάνικα και τα ψωμάκια σε σχαροτήγανο για λίγα λεπτά.

Βήμα 3

Αλείφουμε τα ψωμάκια με μουστάρδα, βάζουμε τα λουκάνικα και μοιράζουμε από πάνω τη σαλάτα καλαμπόκι-cottage.

Βήμα 4

Σερβίρουμε με κόλιανδρο, καυτερή σάλτσα και γουακαμόλε.

Πηγή: cantina.protothema.gr

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