Τι θα φάμε σήμερα; Hot dogs με σαλάτα καλαμπόκι-cottage

Υλικά
Για 4 άτομα
Για τα hot dogs
- 4 ψωμάκια για hot dog
- 4 λουκάνικα τύπου Φρανκφούρτης ή χωριάτικα λεπτά
Για τη σαλάτα καλαμπόκι-cottage
- 200 γρ. καλαμπόκι, βρασμένο ή κονσέρβας, καλά στραγγισμένο
- 200 γρ. τυρί cottage
- 1 κ.γ. μουστάρδα
- 1 κ.σ. μαγιονέζα
- 1 φρέσκο κρεμμυδάκι, ψιλοκομμένο
- 1 κ.γ. φύλλα κόλιανδρου, ψιλοκομμένα
- 1 κ.σ. χυμό λεμονιού
- ¼ κ.γ. καπνιστή πάπρικα
- αλάτι, μαύρο πιπέρι
Για το σερβίρισμα
- μουστάρδα, καυτερή σάλτσα, φύλλα κόλιανδρου, γουακαμόλε
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