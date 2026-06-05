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ΣΠΙΤΙ
Τι θα φάμε σήμερα; Hot dogs με σαλάτα καλαμπόκι-cottage
χοτντογκ, λουκάνικο
clock 09:24 | 05/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Υλικά

Για 4 άτομα

Για τα hot dogs

  • 4 ψωμάκια για hot dog
  • λουκάνικα τύπου Φρανκφούρτης ή χωριάτικα λεπτά

Για τη σαλάτα καλαμπόκι-cottage

  • 200 γρ. καλαμπόκι, βρασμένο ή κονσέρβας, καλά στραγγισμένο
  • 200 γρ. τυρί cottage
  • 1 κ.γ. μουστάρδα
  • 1 κ.σ. μαγιονέζα
  • 1 φρέσκο κρεμμυδάκι, ψιλοκομμένο
  • 1 κ.γ. φύλλα κόλιανδρου, ψιλοκομμένα
  • 1 κ.σ. χυμό λεμονιού
  • ¼ κ.γ. καπνιστή πάπρικα
  • αλάτι, μαύρο πιπέρι

Για το σερβίρισμα

  • μουστάρδα, καυτερή σάλτσα, φύλλα κόλιανδρου, γουακαμόλε
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