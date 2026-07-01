Φοιτητής από τη Νιγηρία έφτιαξε ελικόπτερο από παλιοσίδερα: Το κατασκεύασε στην αυλή του και το απογείωσε!

Ένας 24χρονος φοιτητής Φυσικής από τη Νιγηρία κατάφερε να κάνει κάτι μοναδικό και πρωτότυπο και να εντυπωσιάσει σχεδόν όλο τον πλανήτη. Ο νεαρός, που ονομάζεται Μουμπάρακ Μοχάμεντ Αμπντουλάχι, πήρε παλιά εξαρτήματα από αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, ακόμη και κομμάτια ενός Boeing 747 που είχε συντριβεί παλιότερα και κατάφερε να κατασκευάσει ένα ελικόπτερο 12 μέτρων! Το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι πως αυτό το αυτοσχέδιο ελικόπτερο κατάφερε και να απογειωθεί.

To κατασκεύασε στην αυλή του και το απογείωσε

Το ελικόπτερο το κατασκεύασε το 2007, στην αυλή του σπιτιού του, σε χρονικό διάστημα 8 μηνών. Αξίζει να σημειωθεί πως δεν ήταν κάτοχος κάποιου σχετικού πτυχίου, ούτε διέθετε εργαστήριο. Έτσι, ο νεαρός βασίστηκε στις γνώσεις Φυσικής που διέθετε και σε πληροφορίες που βρήκε στο διαδίκτυο.

Ο φοιτητής χρηματοδότησε μεγάλο μέρος του εγχειρήματος επισκευάζοντας υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα, ενώ ο πατέρας του τον βοήθησε να αγοράσει αλουμίνιο και άλλα απαραίτητα υλικά. Έτσι, κατάφερε να φτιάξει ένα ελικόπτερο μήκους περίπου 12 μέτρων, ύψους 7 μέτρων και πλάτους σχεδόν 5 μέτρων.

Τα εξαρτήματα που χρησιμοποίησε

Ο κινητήρας του ελικοπτέρου προερχόταν από ένα μεταχειρισμένο Honda Civic 133 ίππων, τα καθίσματα ήταν από ένα Toyota, ενώ τμήματα της ατράκτου προήλθαν από εγκαταλελειμμένα οχήματα και κομμάτια ενός Boeing 747 που είχε συντριβεί κοντά στην Κάνο. Το πιλοτήριο διέθετε κουμπί εκκίνησης, μοχλό γκαζιού ανάμεσα στα καθίσματα και χειριστήριο κατεύθυνσης, ενώ είχε εγκαταστήσει ακόμη και κάμερα στο κάτω μέρος του ελικοπτέρου. Αυτές οι λεπτομέρειες, εντυπωσίασαν τους παρατηρητές και τον έκαναν γνωστό εκείνη την εποχή στα ΜΜΕ της χώρας του και όχι μόνο.

Οι δοκιμαστικές πτήσεις

Το αυτοσχέδιο ελικόπτερο πραγματοποίησε συνολικά έξι δοκιμαστικές πτήσεις, ωστόσο δεν πέταξε ψηλά, ούτε για πολλή ώρα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, κατάφερε να φτάσει περίπου τα δύο μέτρα από το έδαφος πριν προσγειωθεί ξανά.

Βέβαια, παρά το γεγονός ότι εκείνη την περίοδο είχε γίνει γνωστή αυτή η ιστορία, ο Αμπντουλάχι είχε δηλώσει ότι οι αρμόδιες αεροπορικές αρχές της χώρας δεν έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να στηρίξουν ή να εξελίξουν την προσπάθειά του.

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