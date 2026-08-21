Σε διαθεσιμότητα ο ακαδημαϊκός που είχε κατηγορήσει τον Τζέισον Άρντεϊ για λογοκλοπή

Ακαδημαϊκός που είχε κατηγορήσει τον εκλιπόντα καθηγητή του Κέιμπριτζ, Τζέισον Άρντεϊ, για λογοκλοπή τέθηκε σε διαθεσιμότητα από πανεπιστήμιο του Βελγίου.

Ο Νέιθαν Κόφνας, ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται ως «race realist», ήταν μεταξύ εκείνων που είχαν αμφισβητήσει το έργο και τα επιτεύγματα του Άρντεϊ, πυροδοτώντας αντιπαράθεση που διήρκεσε αρκετές εβδομάδες πριν από τον θάνατο του καθηγητή στις 14 Αυγούστου.

Ο Κόφνας ανέφερε ότι βρίσκεται υπό έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Γάνδης «για διακρίσεις σε βάρος του Άρντεϊ».

Το πανεπιστήμιο ανακοίνωσε ότι μέλος του προσωπικού του ενημερώθηκε για την έναρξη «προκαταρκτικής πειθαρχικής έρευνας» και τέθηκε προληπτικά σε διαθεσιμότητα.

Σε ανακοίνωσή τους μετά τον θάνατο του Άρντεϊ, η πρύτανης Πέτρα Ντε Σούτερ και ο αντιπρύτανης Χέργουιγκ Ρέιναρτ ανέφεραν ότι αντιμετωπίζουν «πολύ σοβαρά τις πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις μεταδιδακτορικού ερευνητή του Πανεπιστημίου της Γάνδης σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα» και ότι έχουν προχωρήσει στις «κατάλληλες ενέργειες».

Όπως τόνισαν, το πανεπιστήμιο υπερασπίζεται τον «σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και αντιτίθεται στις διακρίσεις, το μίσος και τον ρατσισμό».







«Αποδίδουμε μεγάλη σημασία στην ακαδημαϊκή ελευθερία και στον ανοιχτό ακαδημαϊκό διάλογο, ακόμη και όταν οι απόψεις είναι αμφιλεγόμενες. Ωστόσο, αυτή η ελευθερία δεν είναι απεριόριστη.

Συμβαδίζει με την ευθύνη και μπορεί να περιοριστεί προκειμένου να προστατευθούν τα δικαιώματα των άλλων».

Σύμφωνα με τους επικεφαλής του πανεπιστημίου, ο θάνατος του Άρντεϊ θα πρέπει να αποτελέσει αφορμή για «προβληματισμό», αλλά και για την εξαγωγή συμπερασμάτων «σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε ο ένας στον άλλο, τόσο εντός όσο και εκτός του ακαδημαϊκού κόσμου, ιδιαίτερα όταν άνθρωποι βρίσκονται στο επίκεντρο δημόσιας αντιπαράθεσης».

Ο Κόφνας εργάζεται ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Ηθικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Γάνδης, σύμφωνα με την προσωπική του ιστοσελίδα.

Το 2024 είχε τερματιστεί η συνεργασία του με κολέγιο του Κέιμπριτζ, έπειτα από αντιδράσεις που προκάλεσε η άποψή του ότι, σε ένα πραγματικά αξιοκρατικό σύστημα, οι μαύροι άνθρωποι θα «εξαφανίζονταν από σχεδόν όλες τις θέσεις υψηλού κύρους εκτός του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας».

Οι καταγγελίες για λογοκλοπή



Ο Κόφνας υποστήριξε ότι υπέβαλε το έργο του Άρντεϊ σε λογισμικό ανίχνευσης λογοκλοπής, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, εντόπισε ότι «πολλά αποσπάσματα έχουν αντιγραφεί με ελάχιστες αλλαγές, διατηρώντας μερικές φορές ακόμη και λάθη επιμέλειας από την αρχική πηγή».

Παράλληλα, επισήμανε ότι συνταξιούχος καθηγητής είχε εκφράσει στο παρελθόν προβληματισμούς σχετικά με μεταγενέστερα ακαδημαϊκά άρθρα του Άρντεϊ, με αποτέλεσμα δύο επιστημονικά περιοδικά να δημοσιεύσουν διορθωτικές σημειώσεις.

Ερωτήματα είχαν διατυπωθεί επίσης γύρω από ορισμένους ισχυρισμούς του Άρντεϊ για αθλητικά επιτεύγματα στο πλαίσιο φιλανθρωπικών δράσεων. Μεταξύ αυτών ήταν ότι είχε ολοκληρώσει 30 μαραθωνίους μέσα σε 35 ημέρες και είχε διανύσει 300 μίλια σε τρεις ημέρες, δράσεις από τις οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, είχαν συγκεντρωθεί περισσότερα από 5 εκατομμύρια λίρες για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Είχε επίσης υποστηρίξει ότι διένυσε 600 μίλια σε διάδρομο γυμναστικής μέσα σε έξι ημέρες.

Ο Τζέισον Άρντεϊ, ο οποίος το 2023 έγινε ο νεότερος μαύρος καθηγητής του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, βρέθηκε νεκρός στο Μπάτερσι, στο νότιο Λονδίνο. Μία εβδομάδα νωρίτερα είχε παραιτηθεί από τη θέση του καθηγητή Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης.

Ο 41χρονος είχε βρεθεί για εβδομάδες στο επίκεντρο δημοσιευμάτων σχετικά με τις καταγγελίες περί λογοκλοπής και την αμφισβήτηση ορισμένων από τα επιτεύγματα που του αποδίδονταν. Ο ίδιος είχε αρνηθεί τις κατηγορίες.

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