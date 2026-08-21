Το Ελ Νίνιο μπορεί να είναι «το πιο έντονο εδώ και πάνω από έναν αιώνα»

Το κλιματικό φαινόμενο Ελ Νίνιο αναμένεται ότι θα είναι «το πιο έντονο» που έχει παρατηρηθεί εδώ και πάνω από έναν αιώνα, προειδοποίησε σήμερα ένας ειδικός της βρετανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας (Met Office), επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις των περισσότερων εμπειρογνωμόνων.

Το Ελ Νίνιο είναι ένα προσωρινό φυσικό φαινόμενο, που ενισχύεται από την οφειλόμενη στον άνθρωπο αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη, επανέρχεται κάθε δύο ως επτά χρόνια και μεταφράζεται σε πιο θερμό και ξηρό κλίμα σε ορισμένες περιοχές και πιο δροσερό και υγρό σε άλλες, προκαλώντας ακραία καιρικά φαινόμενα.

«Ουδέποτε έχω δει να διαγράφεται ένα τέτοιο φαινόμενο στις προβλέψεις μας (...) περιμένουμε το πιο έντονο επεισόδιο Ελ Νίνιο εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, στην κορύφωσή του θα ξεπεράσει τους τρεις βαθμούς (ανόδου της θερμοκρασίας στην επιφάνεια της θάλασσας σε μια ζώνη αναφοράς του Ειρηνικού), κάτι που είναι πρωτοφανές στα σύγχρονα κλιματικά δεδομένα», δήλωσε στο BBC ο Έινταμ Σκέιφ, αρμόδιος για τις μακροπρόθεσμες προβλέψεις της βρετανικής Met Office.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι συνέπειες θα είναι «ιδιαίτερα ισχυρές γύρω από τους Τροπικούς», με ακραίες ξηρασίες στη Νότια Αμερική και στον δυτικό Ειρηνικό, προσθέτοντας ότι οι αναταράξεις θα γίνουν ωστόσο αισθητές μέχρι και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Διακρίνουμε εξάλλου ήδη ενδείξεις που προαναγγέλλουν ενίσχυση των βροχοπτώσεων και των καταιγίδων εδώ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, προς τον Νοέμβριο», όπως και σε όλη τη βορειοδυτική Ευρώπη, δήλωσε ο ειδικός.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Met Office και άλλων εμπειρογνωμόνων, η έκταση του φαινομένου Ελ Νίνιο μπορεί να καταστήσει το 2027 την πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ, με τις συνέπειές του να είναι κυρίως αισθητές την επόμενη χρονιά.

Διαβάστε επίσης

Μαραντόνα: Γκάφα ολκής στη δίκη για τον θάνατό του -Εξετάσεις που αναλύθηκαν από γιατρούς ήταν του πατέρα του

Αλάσκα: Συντριβή τσάρτερ σε απομακρυσμένο σημείο ραντάρ -Οκτώ νεκροί