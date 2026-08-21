Αλάσκα: Συντριβή τσάρτερ σε απομακρυσμένο σημείο ραντάρ -Οκτώ νεκροί

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Ένα αεροπλάνο τσάρτερ με οκτώ επιβαίνοντες συνετρίβη κοντά σε μια απομακρυσμένη τοποθεσία ραντάρ στη δυτική Αλάσκα, δήλωσαν αξιωματούχοι της ομοσπονδιακής αεροπορίας.

Η πτήση, ένα Cessna 441, αναχώρησε από το Άνκορατζ και κατευθυνόταν προς το Κέιπ Νιούενχαμ, περίπου 450 μίλια νοτιοδυτικά, όταν συνετρίβη κοντά στον προορισμό της γύρω στις 12:15 μ.μ. [τοπική ώρα] την Πέμπτη, δήλωσε η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας, σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες.

Ο Κλιντ Τζόνσον, επικεφαλής της περιοχής Αλάσκας του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών, δήλωσε ότι δύο πιλότοι και έξι επιβάτες επέβαιναν στην πτήση τσάρτερ που εκτελούσε η Security Aviation.

Η Διοίκηση της Αλάσκας εξέδωσε ανακοίνωση αργά την Πέμπτη, λέγοντας ότι και οι οκτώ επιβαίνοντες στο αεροσκάφος πέθαναν.

«Το προσωπικό του Guardian Angel από την 212η Μοίρα Διάσωσης επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρχαν επιζώντες», σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διοίκησης της Αλάσκας. «Τα ονόματα των επιβατών και του πληρώματος θα δημοσιοποιηθούν 24 ώρες μετά την ειδοποίηση των πλησιέστερων συγγενών».

A charter plane with eight people on board crashed near a remote radar site in western Alaska, federal aviation officials said. The status of those on board was not immediately clear. https://t.co/wyH4TF9awZ pic.twitter.com/g2nr1skmmk — CNN Breaking News (@cnnbrk) August 21, 2026

Ο Τζόνσον δήλωσε ότι το αεροπλάνο συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο του Κέιπ Νιούενχαμ, έναν αεροδιάδρομο της Πολεμικής Αεροπορίας. Τα αίτια της συντριβής παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστα και θα διερευνηθούν από την FAA και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB).

Μόνο στρατιωτικές και εγκεκριμένες πτήσεις τσάρτερ επιτρέπεται να προσγειώνονται στις εγκαταστάσεις του Κέιπ Νιούενχαμ.

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