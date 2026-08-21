ΠΑΡ.21 Αυγ 2026 10:17
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Γαύδος: Δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών τα ξημερώματα – Εντοπίστηκαν συνολικά 131 άτομα

μετανάστες
clock 09:16 | 21/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Νέα κινητοποίηση των αρχών σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (21/8), καθώς πραγματοποιήθηκαν δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

Κατά την πρώτη επιχείρηση, εντοπίστηκε λέμβος στην οποία επέβαιναν 43 μετανάστες, περίπου 20 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Μετά την περισυλλογή τους. οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στην Παλαιόχωρα Χανίων.

Μερικές ώρες αργότερα, ακολούθησε δεύτερη επιχείρηση στην ίδια θαλάσσια περιοχή καθώς εντοπίστηκαν δυο λέμβοι, στις οποίες επέβαιναν συνολικά περίπου 88 αλλοδαποί. Και μετά από αυτή την επιχείρηση οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στην Παλαιόχωρα. 

Την ίδια στιγμή, αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη μία επιχείρηση των αρχών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Διαβάστε επίσης 

Κρήτη: Πρόστιμο 2.250 ευρώ σε γυναίκα για καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών

Ηράκλειο: Τον έπεισε ότι... χρωστάει στην εφορία και του "έφαγε" 5.000 ευρώ!

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Γαυδος Μεταναστες
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis