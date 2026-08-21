Γαύδος: Δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών τα ξημερώματα – Εντοπίστηκαν συνολικά 131 άτομα

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Νέα κινητοποίηση των αρχών σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (21/8), καθώς πραγματοποιήθηκαν δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

Κατά την πρώτη επιχείρηση, εντοπίστηκε λέμβος στην οποία επέβαιναν 43 μετανάστες, περίπου 20 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Μετά την περισυλλογή τους. οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στην Παλαιόχωρα Χανίων.

Μερικές ώρες αργότερα, ακολούθησε δεύτερη επιχείρηση στην ίδια θαλάσσια περιοχή καθώς εντοπίστηκαν δυο λέμβοι, στις οποίες επέβαιναν συνολικά περίπου 88 αλλοδαποί. Και μετά από αυτή την επιχείρηση οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στην Παλαιόχωρα.

Την ίδια στιγμή, αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη μία επιχείρηση των αρχών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

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