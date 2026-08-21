Κρήτη: Πρόστιμο 2.250 ευρώ σε γυναίκα για καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών

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Με διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.250 ευρώ βρίσκεται αντιμέτωπη γυναίκα στη Σητεία, καθώς προχώρησε σε καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, το πρόστιμο επιβλήθηκε στις 19 Αυγούστου 2026 από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Λασιθίου, καθώς διαπιστώθηκε παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε περιοχή του Δήμου Σητείας, όπου η γυναίκα εντοπίστηκε να πραγματοποιεί καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών, παρά τους περιορισμούς που βρίσκονται σε ισχύ για την αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιών.

Για την παράβαση βεβαιώθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο των 2.250 ευρώ, με την Πυροσβεστική να συνεχίζει τους ελέγχους κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

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