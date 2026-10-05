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Κρίνο και Αγκάθι: Ο Σκλίβας αποκαλύπτει στην Λευκή πως ο Θωμά την κλείδωσε στην αποθήκη

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clock 16:00 | 05/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τι θα δούμε απόψε στη σειρά "Κρίνο και Αγκάθι";

Ο Σκλίβας μετανιωμένος σώζει τη Λευκή από τη φωτιά στην αποθήκη των Αρβανιταίων και, πριν εξαφανιστεί, της αποκαλύπτει πως αυτός που την κλείδωσε μέσα για να πεθάνει αβοήθητη ήταν ο Θωμάς. Στο μεταξύ, οι καμπάνες ξεσηκώνουν όλο το χωριό. Ο Μάρκος βρίσκει τη Λευκή ημιλιπόθυμη και τη μεταφέρει στην κλινική, ενώ ο Θωμάς, διαλυμένος από τις τύψεις, κρύβεται στο αρχοντικό, με τη Μαριγώ να αναλαμβάνει να τον προστατεύσει. Καθώς η χωροφυλακή επικεντρώνεται ολοένα και περισσότερο στον Σκλίβα και η Φρόσω αγωνιά για τον γιο της, ο Παναγής αρχίζει να υποψιάζεται πως όντως μπορεί να εμπλέκονται οι γιοι του στον θάνατο του ξυλέμπορα. Η Λευκή από την άλλη αρνείται να εμπιστευτεί τον Μάρκο και συγκρούεται μαζί του για τη μάνα και τον αδελφό του, ενώ η Δέσποινα κατορθώνει πάλι να τρυπώσει και να τη δει, τη στιγμή που η Μαριγώ αποφασίζει να κάνει ακριβώς το ίδιο. Κι ενώ μια συνάντηση μεταξύ Γεροδήμου και Λαμπρινής δείχνει πως μοιράζονται ένα άγνωστο σε μας παρελθόν, ο Μάρκος, καθοδηγημένος από τον Μήτρο, βρίσκει τον Σκλίβα και του ορμά. Εκείνος, όμως, του αποκαλύπτει αλήθειες που δεν μπορεί και δεν θέλει να ακούσει…

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