Τον έδιωξαν από μπαρ και επέστρεψε με μαχαίρι: Τραυμάτισε τον ιδιοκτήτη και τράπηκε σε φυγή

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη Λάρισα, με έναν 39χρονο να τραυματίζεται και έναν 21χρονο να συλλαμβάνεται από τις αρχές.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο πριν από τις 5 το πρωί σε μπαρ στην περιοχή του Φρουρίου. Σύμφωνα με tanea.gr, ο 21χρονος Λαρισαίος προκάλεσε δυσφορία στους θαμώνες με τη συμπεριφορά του εντός του καταστήματος, γεγονός που οδήγησε εργαζόμενο να παρέμβει για την απομάκρυνσή του.

Ο 39χρονος υπεύθυνος του μπαρ παρενέβη και οδήγησε τον νεαρό εκτός του καταστήματος. Ωστόσο, ο 21χρονος επέστρεψε λίγη ώρα αργότερα και, όταν του ζητήθηκε εκ νέου να αποχωρήσει, φέρεται να επιτέθηκε στον 39χρονο, τραυματίζοντάς τον στην περιοχή του στήθους με μαχαίρι.

Μετά την επίθεση, ο 21χρονος τράπηκε σε φυγή. Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης κινητοποιήθηκαν άμεσα, καταφέρνοντας να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν. Σε βάρος του 21χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ο 39χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου νοσηλεύεται χωρίς η ζωή του να διατρέχει κίνδυνο.

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