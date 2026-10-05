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ΕΛΛΑΔΑ

Τον έδιωξαν από μπαρ και επέστρεψε με μαχαίρι: Τραυμάτισε τον ιδιοκτήτη και τράπηκε σε φυγή

ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ ΝΥΧΤΑ
clock 14:50 | 05/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη Λάρισα, με έναν 39χρονο να τραυματίζεται και έναν 21χρονο να συλλαμβάνεται από τις αρχές.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο πριν από τις 5 το πρωί σε μπαρ στην περιοχή του Φρουρίου. Σύμφωνα με tanea.gr, ο 21χρονος Λαρισαίος προκάλεσε δυσφορία στους θαμώνες με τη συμπεριφορά του εντός του καταστήματος, γεγονός που οδήγησε εργαζόμενο να παρέμβει για την απομάκρυνσή του.

Ο 39χρονος υπεύθυνος του μπαρ παρενέβη και οδήγησε τον νεαρό εκτός του καταστήματος. Ωστόσο, ο 21χρονος επέστρεψε λίγη ώρα αργότερα και, όταν του ζητήθηκε εκ νέου να αποχωρήσει, φέρεται να επιτέθηκε στον 39χρονο, τραυματίζοντάς τον στην περιοχή του στήθους με μαχαίρι.

Μετά την επίθεση, ο 21χρονος τράπηκε σε φυγή. Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης κινητοποιήθηκαν άμεσα, καταφέρνοντας να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν. Σε βάρος του 21χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ο 39χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου νοσηλεύεται χωρίς η ζωή του να διατρέχει κίνδυνο.

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