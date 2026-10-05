Έρχεται το νέο 112 με εφαρμογή για κινητά, βιντεοκλήσεις και «σιωπηλό κουμπί»

Σε νέα εποχή περνά το 112, καθώς αναβαθμίζεται ο τρόπος με τον οποίο οι πολίτες θα μπορούν να ζητούν βοήθεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Το νέο σύστημα Next Generation 112 (NG112) φέρνει περισσότερες επιλογές επικοινωνίας, καλύτερο εντοπισμό της τοποθεσίας και ταχύτερο συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών. Το 112 δεν θα βασίζεται πλέον μόνο στην τηλεφωνική κλήση. Με τη νέα εφαρμογή e112 για κινητά τηλέφωνα, οι πολίτες θα μπορούν να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται.

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές είναι η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω βίντεο και γραπτών μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο.

Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι και η λειτουργία του λεγόμενου «σιωπηλού κουμπιού». Σε περίπτωση που κάποιος βρίσκεται σε κίνδυνο και δεν μπορεί ή δεν πρέπει να μιλήσει, θα μπορεί να στείλει σήμα στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης χωρίς να χρειάζεται να πραγματοποιήσει προφορική συνομιλία.

Το νέο 112 θα μπορεί επίσης να εντοπίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τη θέση του πολίτη που ζητά βοήθεια.

Για τον σκοπό αυτό αξιοποιούνται τεχνολογίες όπως το GPS και το Advanced Mobile Location (AML), ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες να λαμβάνουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και αξιόπιστα στοιχεία για το σημείο όπου βρίσκεται το περιστατικό.

Αναβαθμίζεται παράλληλα και το σύστημα eCall στα οχήματα. Σε περίπτωση σοβαρού τροχαίου, το όχημα θα μπορεί να στέλνει αυτόματα κλήση έκτακτης ανάγκης, μαζί με βασικά στοιχεία για το περιστατικό. Με αυτόν τον τρόπο οι υπηρεσίες μπορούν να ενημερώνονται ακόμη και όταν οι επιβαίνοντες δεν είναι σε θέση να τηλεφωνήσουν.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στα άτομα με προβλήματα ακοής ή ομιλίας. Η χρήση γραπτών μηνυμάτων, επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο και βιντεοκλήσεων αναμένεται να κάνει την πρόσβαση στο 112 πιο εύκολη και ισότιμη.

Ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, αναφέρθηκε στη σημασία της δυνατότητας πρόσβασης όλων των πολιτών στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα Άτομα με Αναπηρία.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης τέθηκε σε λειτουργία και το νέο κεντρικό λογισμικό ENGAGE112. Το σύστημα διαθέτει 400 σύγχρονες θέσεις εργασίας και μπορεί να διαχειρίζεται αυτόματα τις εισερχόμενες επικοινωνίες.

Στόχος είναι οι βασικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης — Πυροσβεστικό Σώμα, Ελληνική Αστυνομία, ΕΚΑΒ και Λιμενικό Σώμα — να έχουν κοινή εικόνα για τα περιστατικά σε πραγματικό χρόνο. Έτσι επιδιώκεται καλύτερος συντονισμός και ταχύτερη ανταπόκριση όταν υπάρχει ανάγκη.

Το νέο σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να παραμένει διαθέσιμο σχεδόν συνεχώς, με στόχο διαθεσιμότητα 99,999%. Η αναβάθμιση του 112 αποτελεί έργο συνολικού προϋπολογισμού 17,5 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο υλοποιήθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας για λογαριασμό του αρμόδιου υπουργείου και χρηματοδοτήθηκε μέσω του ΕΣΠΑ.

Η νέα μορφή του 112 φιλοδοξεί έτσι να κάνει την επικοινωνία με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης πιο γρήγορη, πιο εύκολη και προσβάσιμη σε περισσότερους πολίτες, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών.

Πηγή: newsbomb.gr

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