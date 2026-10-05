Παλαιστίνη: Πάνω από 500 πρώην υπουργοί, πρέσβεις και αξιωματούχοι ζητούν κυρώσεις στο Ισραήλ για τους εποικισμούς

Πάνω από 500 πρώην Ευρωπαίοι Υπουργοί, Πρέσβεις και ανώτεροι αξιωματούχοι ζητούν δράση της ΕΕ για τους ισραηλινούς εποικισμούς με ανακοίνωση τους που υπογράφει εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής του η Ανδρούλλα Καμιναρά.

Σε όσους υπογράφουν περιλαμβάνονται πέντε πρώην Πρωθυπουργοί από Ιταλία, Βέλγιο, Σουηδία, Γαλλία (Massimo D’Alema,Yves Leterme, Stefan Löfven, Dominique de Villepin, Alain Juppé) και ένας πρώην Αντικαγκελάριος της Γερμανίας (Σίγκμαρ Γκάμπριελ).

Οι υπογράφοντες προειδοποιούν ότι επίκειται η ανάθεση, από την ισραηλινή κυβέρνηση, των κατασκευαστικών συμβάσεων για την πρώτη φάση του εποικιστικού σχεδίου E1, το οποίο θα διχοτομούσε τη Δυτική Όχθη και θα υπονόμευε τη δυνατότητα επίτευξης λύσης δύο κρατών.

Καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει χωρίς καθυστέρηση κυρώσεις κατά όλων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και παρόχων υπηρεσιών που υποστηρίζουν το E1 και άλλους παράνομους εποικισμούς, καθώς και να καταθέσει νομοθετικές προτάσεις για την αποτροπή του εμπορίου της ΕΕ με όλους αυτούς τους εποικισμούς.

Καλούν επίσης την ΕΕ να προωθήσει τις εδώ και καιρό ανενεργές προτάσεις για αναστολή των εμπορικών διατάξεων της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ–Ισραήλ και υπογραμμίζουν ότι πρέπει να ληφθούν αποφάσεις κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις 12 Οκτωβρίου.

Οι υπογράφοντες τονίζουν ότι η ΕΕ και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών οφείλουν να ενεργήσουν με συνέπεια προς τις σαφείς υποχρεώσεις τους βάσει των Συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του διεθνούς δικαίου.

Υπογραμμίζουν επίσης ότι πρέπει να ξεπεραστούν οι διαιρέσεις εντός της ΕΕ, όπως οι θέσεις που έχουν υιοθετήσει η Γερμανία, η Ιταλία και άλλα κράτη μέλη, οι οποίες μέχρι σήμερα εμποδίζουν την υιοθέτηση κοινών μέτρων.

Η έκκληση αυτή για επείγουσα δράση της ΕΕ γίνεται σε μια περίοδο κατά την οποία συνεχίζονται οι θάνατοι αμάχων και οι εξαιρετικά δυσχερείς ανθρωπιστικές συνθήκες στη Γάζα, όπου η ανθρωπιστική βοήθεια παραμένει ανεπαρκής και η ανοικοδόμηση δεν έχει ακόμη αρχίσει. Την ίδια στιγμή, στη Δυτική Όχθη συνεχίζονται αδιάκοπα η κλιμάκωση της βίας των εποίκων, οι προσαρτήσεις γης και ο εκτοπισμός Παλαιστινίων.

«Τώρα είναι, ασφαλώς, η στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση», καταλήγει η δήλωση.

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