ΟΦΗ-ΤΣΣΚΑ Σόφιας 3-0: Nύχτα μαγική και ονειρεμένη(φωτο)

Πέντε χρόνια μετά την τελευταία του ευρωπαϊκή παρουσία, ο ΟΦΗ επέστρεψε δυναμικά σε ευρωπαϊκό προκριματικό γύρο και μάλιστα σε ένα παιχνίδι με ξεχωριστή σημασία. Ο ΟΦΗ εχοντας 15 000 φιλάθλους μαζί του στο Παγκρήτιο παίζοντας εκπληκτικό ποδόσφαιρο με 9 Ελληνες παίκτες στην 11αδα,νίκησε 3-0 την ΤΣΣΚΑ Σόφιας και έκανε μεγάλο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Europa League!

Έτσι, ο ΟΦΗ καλείται να… τελειώσει τη δουλειά στη Βουλγαρία και στη Σόφια, στη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας (27/8, 21:00), ενώ νωρίτερα θα έχει φιλοξενήσει τον Βόλο (23/8, 19:30) για την πρεμιέρα του στην Stoiximan Super League.







Η τελευταία φορά που οι Ηρακλειώτες αγωνίστηκαν στην Ευρώπη ήταν τη σεζόν 2020-21, όταν συμμετείχαν στα προκριματικά του Europa League, όμως τότε αποκλείστηκαν από τον Απόλλωνα Λεμεσού. Η φετινή επιστροφή, ωστόσο, έχει εντελώς διαφορετικά δεδομένα. Ως Κυπελλούχος Ελλάδας, ο ΟΦΗ έχει εξασφαλισμένη θέση σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Αν ξεπεράσει το εμπόδιο της ΤΣΣΚΑ, θα συνεχίσει στο Europa League, ενώ σε περίπτωση αποκλεισμού θα έχει εξασφαλισμένη παρουσία στο Conference League.

Δύο γκολ πέτυχε ο μεγάλος πρωταγωνιστής του παιχνιδιού, Ταξιάρχης Φούντας (19΄,51΄πεν.) και ένα ο Ντίκμαν (90+4΄), ενώ η ρεβάνς των play off θα διεξαχθεί στις 27/8 στη Σόφια.

Οι Ηρακλειώτες μπήκαν από το ξεκίνημα με πάθος και με ορμή, πιέζοντας ψηλά και αναγκάζοντας σε λάθη τους φιλοξενούμενους. Προειδοποίησαν στο 9΄ με τον Αϊτόρ να μην κάνει σωστή επιλογή προ του Λαπούκοφ (επέλεξε να πασάρει), όμως στο 19΄ ο Ισπανός ήταν αυτός που δημιούργησε το 1-0. Από δική του παράλληλη μπαλιά στην περιοχή, ο Ταξιάρχης Φούντας με τελείωμα πάνω στην κίνηση άνοιξε το σκορ και «έβαλε φωτια» στο Παγκρήτιο.



Στο 30΄ ο Γκοντόι «άγγιξε» την ισοφάριση πλασάροντας πάνω από τον Χριστογεώργο, όμως η μπάλα έφυγε άουτ στην καλύτερη ευκαιρία της βουλγαρικής ομάδας στο πρώτο ημίχρονο. ενώ στο 45΄ ο Έλληνας γκολκίπερ «έβγαλε» δύσκολα την κεφαλιά του Πίττα.



Η ΤΣΣΚΑ έμοιαζε ανεβασμένη προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, αλλά ο ΟΦΗ απάντησε άμεσα. Στο 48΄ σε χέρι του Παστόρ μέσα στην περιοχή -το οποίο υποδείχθηκε με τη βοήθεια του VAR- κέρδισε πέναλτι! Ο Φούντας ανέλαβε την εκτέλεση και ευστόχησε για το 2-0 στο 51΄. Οι Βούλγαροι αναζητούσαν πλέον απεγνωσμένα ένα γκολ με τον Γιάνεφ να προχωράει σε διορθωτικές κινήσεις και μία από αυτές, ο Ίτου, «σημάδεψε» το δοκάρι στο 58΄. Οι φιλοξενούμενοι είχαν αποσυντονιστεί, όμως, δεν είχαν καθαρό μυαλό και στο 81΄ αποβλήθηκε ο Μπραχίμι που χτύπησε εκτός φάσης τον Αϊτόρ.



Στη συνέχεια οι κυπελλούχοι Ελλάδας κυριάρχησαν ολοκληρωτικά και για ένα δεκάλεπτο έχασαν αρκετές ευκαιρίες. Μέχρι που ήλθε ο Ντίκμαν στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων να διαμορφώσει από κοντά το 3-0 το οποίο στέλνει τον ΟΦΗ «με το ένα πόδι» στη League Phase. Μια πρόκριση, που ωστόσο ακόμα κι αν δεν επιτευχθεί, θα συνεχίσουν στη League Phase του Conference.

Διαιτητής: Σρτζαν Γιοβάνοβιτς (Σερβία)



Κίτρινες: Ιβάνοφ, Σένσι, Ίτου



Κόκκινη: Μπραχίμι (81΄)







ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Αποστολάκης, Σιέλης, Κωστούλας (86΄ Νικολάου), Πούγγουρας, Ανδρούτσος (76΄ Κανελλόπουλος), Μπουχαλάκης (66΄ Ντίκμαν), Αθανασίου, Νους (76΄ Ισέκα), Φούντας (66΄ Καραχάλιος), Αϊτόρ



ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ (Χρίστο Γιάνεφ): Λαπούκοφ, Παστόρ (56΄ Μπραχίμι), Ιβάνοφ, Ροντρίγκες, Γιορντάνοφ (75΄ Περέιρα), Γκμπαμίν, Ετό (56΄ Ίτου), Σένσι, Εμπόνγκ, Γκοντόι (64΄ Σβαρτς), Πίττας

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