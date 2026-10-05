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Δήμος Μαλεβιζίου: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Κρουσώνας και Τύλισος

ζημιες μαλεβιζι
clock 18:21 | 05/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας υπέβαλε νωρίς το πρωί της Δευτέρας αίτημα προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη των Δημοτικών Ενοτήτων Κρουσώνα και Τυλίσου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά τις εκτεταμένες καταστροφές που προκάλεσε η πολυήμερη κακοκαιρία. Το αίτημα έγινε αποδεκτό από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου, ο οποίος κήρυξε τις δύο Δημοτικές Ενότητες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

Στο αίτημα του Δήμου αποτυπώθηκε η ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στις δύο Δημοτικές Ενότητες, με τις καταστροφές στο αγροτικό οδικό δίκτυο, τις σημαντικές ζημιές σε γεωτρήσεις και αρδευτικά δίκτυα, καθώς και τις απώλειες στη ζωική και φυτική παραγωγή, που έχουν προκαλέσει σοβαρές συνέπειες για τους κατοίκους και τον πρωτογενή τομέα.

Η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την επιτάχυνση των διαδικασιών αντιμετώπισης των συνεπειών της κακοκαιρίας και την αποκατάσταση των ζημιών, με προτεραιότητα στις βασικές υποδομές και την αποκατάσταση της πρόσβασης στις πληγείσες περιοχές.

αποφαση

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