Κυρία Χάιδω: Η συγκλονιστική ιστορία πίσω από τη μασκότ του Ηρακλή

Μία ολόκληρη ζωή στις εξέδρες για τον Ηρακλή. Η κυρία Χάιδω αποτελεί εδώ και δεκαετίες μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και αγαπητές φυσιογνωμίες του «Γηραιού», έχοντας συνδέσει το όνομά της με την ανιδιοτελή αγάπη για την ομάδα.

Η σχέση της με τον Ηρακλή ξεκίνησε όταν ήταν ακόμη έφηβη. Αρχικά βρέθηκε στα γήπεδα ακολουθώντας τον σύζυγό της, όμως, στην πορεία η ίδια ανέπτυξε έναν ακόμη ισχυρότερο δεσμό με τον σύλλογο της Θεσσαλονίκης.

Εδώ και 65 χρόνια βρίσκεται σταθερά στο πλευρό του Ηρακλή, έχοντας ζήσει από κοντά διαφορετικές εποχές της ιστορίας του.

Από τα τοπικά πρωταθλήματα της Θεσσαλονίκης μέχρι τα παιχνίδια της Α' Εθνικής, αλλά ακόμη και στις προπονήσεις, η παρουσία της έγινε με τα χρόνια αναπόσπαστο κομμάτι της «κυανόλευκης» καθημερινότητας.

Μία σχέση που ξεπερνά αποτελέσματα και κατηγορίες και αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της πιο αγνής και ρομαντικής πλευράς του αθλητισμού.

Η κυρία Χάιδω, μάλιστα, σήμερα μίλησε στην εκπομπή «Στη Σέντρα» του Metropolis 95.5 για τη συγκινητική απόφαση της ΚΑΕ Ηρακλής να δώσει το όνομά της στη νέα μασκότ της ομάδας, αλλά και για τη σχέση αγάπης που έχει αναπτύξει με τον Ηρακλή όλα αυτά τα χρόνια.

Αναλυτικά όσα είπε η κ. Χάιδω:

«Θέλω να δω τον Ηρακλή να τον ευχαριστηθώ. Τέτοια μασκότ δεν έχει κάνει κανένας, ήταν κάτι ξεχωριστό. Έδωσα όλη τη ζωή μου για τον Ηρακλή, πήγα μέχρι και στο Μαξίμου και με είχε συναντήσει ο Μητσοτάκης και μου λέει «Χάιδω τι θες εδώ;».

Για το πώς ξεκίνησε να υποστηρίζει τον Ηρακλή: «Εγώ υποστήριζα Νίκη Πολυγύρου, ο άνδρας μου ήταν Ηρακλής, κόλλησα εγώ και από τότε δεν έχω ξεκολλήσει, μου άρεσε η ιστορία του Συλλόγου και την αγάπησα. Να πεινάω και να μου δώσουν εκατομμύρια, δεν πουλάω τον Ηρακλή μου, τον αγαπάω πολύ».