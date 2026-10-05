"Ελληνικός Σταυρός" στα φανάρια: Το νέο σύμβολο που πρέπει να μάθουν όλοι οι οδηγοί

Μια νέα σήμανση κάνει την εμφάνισή της στους φωτεινούς σηματοδότες των ευρωπαϊκών πόλεων, με στόχο να λύσει ένα από τα πιο συχνά και επικίνδυνα προβλήματα στους δρόμους: την ασφαλή στροφή προς τα αριστερά σε διασταυρώσεις. Πρόκειται για τον λεγόμενο «ελληνικό σταυρό», ένα σύμβολο που, παρά το όνομά του (το οποίο οφείλεται αποκλειστικά στο ισοσκελές σχήμα του), εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία σε χώρες του εξωτερικού, όπως η Γαλλία.

Αν και το κόκκινο χρώμα στο φανάρι σημαίνει παραδοσιακά «σταμάτα», η συγκεκριμένη σήμανση λειτουργεί με έναν εντελώς διαφορετικό και έξυπνο τρόπο που όλοι οι οδηγοί πρέπει να γνωρίζουν.



Τι είναι ο «Ελληνικός Σταυρός»;



Ο «ελληνικός σταυρός» είναι ένας ενημερωτικός φωτεινός σηματοδότης κόκκινου χρώματος, ο οποίος τοποθετείται συνήθως στην απέναντι πλευρά της διασταύρωσης ή δίπλα από το κεντρικό φανάρι.

Στόχος του είναι να ενημερώνει τον οδηγό που θέλει να στρίψει αριστερά για το τι συμβαίνει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, ώστε να ξέρει αν μπορεί να περάσει με ασφάλεια.





Πώς πρέπει να αντιδράσουν οι οδηγοί;



Η συμπεριφορά των οδηγών καθορίζεται από το αν το σύμβολο είναι αναμμένο ή σβηστό:



• Όταν ο κόκκινος σταυρός είναι ΑΝΑΜΜΕΝΟΣ:



Σημαίνει ότι τα οχήματα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας έχουν κόκκινο φανάρι και είναι σταματημένα. Επομένως, ο οδηγός που θέλει να στρίψει αριστερά έχει «ελεύθερο πεδίο». Μπορεί να πραγματοποιήσει τη στροφή με ασφάλεια, καθώς δεν υπάρχει κίνδυνος να συγκρουστεί με όχημα που έρχεται από απέναντι.



• Όταν ο κόκκινος σταυρός είναι ΣΒΗΣΤΟΣ:



Σημαίνει ότι τα οχήματα στο αντίθετο ρεύμα έχουν πράσινο φανάρι και κινούνται κανονικά. Σε αυτή την περίπτωση, ο οδηγός που στρίβει αριστερά δεν έχει προτεραιότητα. Οφείλει να σταματήσει εντός της διασταύρωσης, να ελέγξει την κίνηση και να παραχωρήσει προτεραιότητα στα ερχόμενα οχήματα προτού στρίψει.





Η παγίδα που πρέπει να αποφύγουν οι οδηγοί



Το μεγαλύτερο ρίσκο με τη συγκεκριμένη σήμανση είναι η ψυχολογική παρεξήγηση του κόκκινου χρώματος. Επειδή έχουμε μάθει ότι το κόκκινο ισοδυναμεί με υποχρεωτική διακοπή πορείας, η πρώτη αντίδραση ενός οδηγού που βλέπει τον αναμμένο κόκκινο σταυρό μπορεί να είναι να κοκκαλώσει.



Ωστόσο, ισχύει το ακριβώς αντίθετο: ο αναμμένος σταυρός λειτουργεί ως «πράσινο φως» για τη στροφή μας, καθώς μας εγγυάται ότι η απέναντι κυκλοφορία έχει διακοπεί.





Γιατί επιλέχθηκε αυτό το σύστημα;



Σε αντίθεση με τα κλασικά βέλη στροφής (που απαιτούν ξεχωριστή, αποκλειστική φάση πράσινου σηματοδότη και συχνά αυξάνουν την κίνηση), ο «ελληνικός σταυρός» επιτρέπει τη ροή των οχημάτων.

Δίνει τη δυνατότητα στους οδηγούς να στρίβουν αριστερά εκμεταλλευόμενοι τα κενά της απέναντι κυκλοφορίας, ενώ τους προστατεύει προσφέροντάς τους μια ξεκάθαρη ένδειξη τη στιγμή που το αντίθετο ρεύμα ακινητοποιείται.



Η σωστή ενημέρωση και η εξοικείωση με τα νέα αυτά σύμβολα είναι το «κλειδί» για την αποφυγή ατυχημάτων και τη μείωση του εκνευρισμού στους δρόμους.

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