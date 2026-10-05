Άγιος Νικόλαος: Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού στο παλιό Λιμεναρχείο – Από τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας στον παραλιακό χώρο του Αγίου Νικολάου, όταν τμήμα του μπαλκονιού του παλιού Λιμεναρχείου κατέρρευσε, μπροστά από το Γραφείο Τουριστικών Πληροφοριών του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Από την πτώση των υλικών δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς πρόκειται για σημείο με αυξημένη καθημερινή κίνηση κατοίκων και επισκεπτών.

Μάλιστα, ακριβώς δίπλα από το κτίριο βρίσκεται η πιάτσα των ταξί, με αποτέλεσμα η διέλευση πεζών και οχημάτων στην περιοχή να είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Εύλογη ανησυχία για την κατάσταση του κτιρίου

Η κατάρρευση τμήματος του μπαλκονιού επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της κατάστασης του παλιού κτιρίου και κυρίως της ασφάλειας όσων κινούνται καθημερινά γύρω από αυτό.

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Το σημείο βρίσκεται σε έναν από τους πολυσύχναστους χώρους της πόλης, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για άμεσο έλεγχο της στατικότητας και της ασφάλειας του κτιρίου, καθώς και για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας.

Το περιστατικό προκαλεί ανησυχία, καθώς η πτώση δομικού στοιχείου σε έναν χώρο με τόσο μεγάλη διέλευση θα μπορούσε να έχει πολύ σοβαρές συνέπειες.

«Ήταν θέμα τύχης»

Το γεγονός ότι δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, δεδομένης της θέσης όπου σημειώθηκε η κατάρρευση και της αυξημένης κίνησης στην περιοχή, αποτελεί αναμφίβολα το θετικό στοιχείο του περιστατικού.

Ωστόσο, η εικόνα από την πτώση του μπαλκονιού αποτελεί ένα σαφές καμπανάκι για την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης πιθανών κινδύνων.

Το περιστατικό στον παραλιακό χώρο του Αγίου Νικολάου αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη σημασία των προληπτικών ελέγχων και της έγκαιρης λήψης μέτρων σε παλιά κτίρια που βρίσκονται σε σημεία με μεγάλη καθημερινή διέλευση.

Πηγή: https://fonien.gr

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