Μπανάνες: Το απλό κόλπο για να διατηρούνται φρέσκες για περισσότερες ημέρες

Οι μπανάνες ωριμάζουν γρήγορα και συχνά καταλήγουν στα σκουπίδια όταν παραμείνουν για αρκετές ημέρες στη φρουτιέρα. Ωστόσο, ένα απλό κόλπο μπορεί να βοηθήσει στη διατήρησή τους για μεγαλύτερο διάστημα.

Η ωρίμανση συνεχίζεται και μετά τη συγκομιδή, καθώς το άμυλο μετατρέπεται σταδιακά σε σάκχαρα. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία παίζει το αιθυλένιο, το οποίο απελευθερώνεται κυρίως από το κοτσάνι. Για να επιβραδυνθεί η ωρίμανση, μπορεί να τυλιχθεί το κοτσάνι με μεμβράνη τροφίμων.

Μια ακόμη μέθοδος είναι η συντήρηση στο ψυγείο. Οι μπανάνες μπορούν να κοπούν στις άκρες, να τοποθετηθούν σε τάπερ μαζί με απορροφητικό χαρτί και στη συνέχεια να μπουν στο ψυγείο. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να διατηρηθούν σε καλή κατάσταση για περίπου μία εβδομάδα.

Αν έχουν ήδη ωριμάσει, μια πρακτική λύση είναι η κατάψυξη. Αφού ξεφλουδιστούν και κοπούν σε κομμάτια, μπορούν να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν αργότερα σε smoothies, κέικ ή σπιτικά παγωτά, περιορίζοντας έτσι και τη σπατάλη τροφίμων.

ΔΙΑΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: