Πότε αρχίζει ο αντιγριπικός εμβολιασμός στο Ηράκλειο - Έρχονται οι πρώτες παρτίδες εμβολίων

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Με την εποχική γρίπη να βρίσκεται προ των πυλών, ξεκίνησε η φετινή εκστρατεία αντιγριπικού εμβολιασμού, ενώ και φέτος η γρίπη αναμένεται να συνυπάρξει με τον Covid-19.

Το διάστημα από τα μέσα Οκτωβρίου έως και τα τέλη Νοεμβρίου θεωρείται το καταλληλότερο για το εμβόλιο, καθώς δίνει στον οργανισμό τον απαραίτητο χρόνο για να αναπτύξει ανοσιακή προστασία πριν από την έξαρση της εποχικής δραστηριότητας του ιού.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας, ιδιαίτερη έμφαση στον εμβολιασμό δίνεται στις ομάδες που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο επιπλοκών από τη γρίπη.

Πρόκειται για:

· Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω.

· Βρέφη και παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 5 ετών.

· Παιδιά και ενήλικες με χρόνια νοσήματα, όπως παθήσεις του αναπνευστικού και της καρδιάς, σακχαρώδη διαβήτη, νεφροπάθειες και ανοσοκαταστολή.

· Έγκυες, ανεξάρτητα από την εβδομάδα κύησης, καθώς και λεχώνες και θηλάζουσες.

· Άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία.

· Φροντιστές και άτομα που συγκατοικούν με βρέφη κάτω των 6 μηνών ή με άτομα που πάσχουν από υποκείμενα νοσήματα.

· Υγειονομικό προσωπικό και εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας.

· Φιλοξενούμενοι και εργαζόμενοι σε ιδρύματα χρονίως πασχόντων, μονάδες φιλοξενίας ηλικιωμένων, κλειστές δομές και κέντρα φιλοξενίας.

· Επαγγελματίες που έρχονται σε συστηματική επαφή με πτηνά ή χοίρους, όπως κτηνίατροι, πτηνοτρόφοι και χοιροτρόφοι.

Το αντιγριπικό εμβόλιο χορηγείται σε μία δόση κάθε χρόνο. Εξαίρεση αποτελούν τα παιδιά κάτω των 9 ετών που εμβολιάζονται για πρώτη φορά, για τα οποία απαιτούνται δύο δόσεις, με μεσοδιάστημα τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων.

Οι πρώτες παρτίδες των αντιγριπικών εμβολίων αναμένεται να αρχίσουν να παραλαμβάνονται τις επόμενες ημέρες στα φαρμακεία του Ηρακλείου, ενώ για να ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί θα πρέπει προηγουμένως να ανοίξει το σχετικό σύστημα από το υπουργείο Υγείας.

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