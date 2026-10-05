Δήμος Μινώα Πεδιάδας: Πώς θα δηλωθούν οι ζημιές από την πρόσφατη κακοκαιρία

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Τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την καταγραφή και την εξέταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πρόσφατη κακοκαιρία στις περιοχές του Δήμου Μινώα Πεδιάδας γνωστοποιεί ο Δήμος στους πολίτες.

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η αρμοδιότητα για τη συγκρότηση των επιτροπών που πραγματοποιούν την καταγραφή ζημιών σε κατοικίες και λοιπά ακίνητα μετά από φυσικές καταστροφές δεν ανήκει πλέον στους Δήμους.

Όπως ενημερώνει ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, μετά από συνεννόηση με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος θα συγκεντρώσει και θα υποβάλει στον ΤΑΕΦΚ τον κατάλογο των πολιτών που υπέστησαν ζημιές από την τελευταία πλημμύρα.

Στη συνέχεια, αρμόδια κλιμάκια του Υπουργείου θα προχωρήσουν στις απαραίτητες αυτοψίες και στην αναλυτική καταγραφή των ζημιών, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τις αποζημιώσεις.

Πού μπορούν να δηλώσουν τις ζημιές οι πολίτες

Ο Δήμος καλεί τους κατοίκους που υπέστησαν ζημιές στις κατοικίες τους, στην οικοσκευή ή σε άλλα στοιχεία της περιουσίας τους εξαιτίας της πρόσφατης κακοκαιρίας να προχωρήσουν στη σχετική δήλωση.

Οι δηλώσεις μπορούν να γίνονται στις κατά τόπους Δημοτικές Ενότητες Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Θραψανού, ώστε τα στοιχεία να συγκεντρωθούν και να προωθηθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες για την εξέταση των ζημιών.

Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με:

Αρκαλοχώρι: Καλλιόπη Γιοματάρη – 28913 40341

Καστέλλι: Μαρία Νηστικάκη – 28913 40115

Θραψανό: Μαρία Βασιλάκη – 28913 40405

Ξεχωριστή διαδικασία για τις επιχειρήσεις

Ο Δήμος διευκρινίζει ότι για τις ζημιές σε επιχειρήσεις αρμόδια είναι η Περιφέρεια Κρήτης.

Οι επιχειρηματίες που επλήγησαν από την κακοκαιρία θα πρέπει, επομένως, να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας για τη διαδικασία καταγραφής και αποζημίωσης των ζημιών.

Η συγκέντρωση των δηλώσεων από τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας αποτελεί το πρώτο βήμα, ώστε να καταρτιστεί ο κατάλογος των πληγέντων και να προχωρήσει στη συνέχεια η διαδικασία των αυτοψιών από τα αρμόδια κλιμάκια του Υπουργείου.

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